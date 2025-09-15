Most már végleges: bezárt a Kossuth utcai ikonikus üzlete (galéria)

A szomorú igazság az, hogy az emberek már nem olvasnak újságot. A legtöbb lap már online közli az aktuális híreket és az emberek is egyszerűbbnek tarják telefonon rákeresni a legújabb érdekességekre, helyi vagy világi eseményekre. A Kossuth utcai Hírlap pavilon sokáig bírta a küzdelmet az online világ ellen, de végül feladta a harcot.

Vállalkozó partnereket keresnek az újságosbódé üzemeltetésére

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A bódé üvegablakai mögül eltűntek az újságok, helyette kartonpapírral fedték be az üvegfelületeket. Egyetlen tájékoztató papír van kiragasztva a pavilon elejére és hátuljára, amin az olvasható: „hírlap pavilon üzemeltetésére vállalkozó partnereket keresünk”

Mi lesz az újságosbódé jövője?

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban többen sajnálatukat fejezték ki a Hírlap pavilon bezárása után, mivel nem csak újságot tudtak ott vásárolni, hanem telefonszámlát befizetni, SIM-kártyát feltölteni stb.

Nagyon sajnálom!!!! Ezzel Veszprém elvesztette az utolsó klasszikus újságárust! Szerettem itt újságokat vásárolni. Az Indóházat is mindig meg tudtam ott vásárolni! Hová jut ez a világ?

A kiírás alapján arra következtethetünk, hogy szeretnék hírlap pavilonnak megtartani a bódét, vagyis még megmaradhat eredeti formájában csak más üzemeltetéssel. Azonban nagyobb az esély rá, hogy más formában fog újra nyitni egyszer az üzlet.