Sajtótájékoztató

1 órája

Unger Tamás: "Megszorítás a pápai önkormányzati cégek összevonása, embereket fognak elbocsátani"

A Fidesz–KDNP pápai frakciója szerint a városvezetés újabb megszorítással próbálja kezelni a költségvetési nehézségeket. Unger Tamás frakcióvezető a legutóbbi képviselő-testületi ülés után tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az önkormányzati tulajdonú cégek összeolvasztását nem szakmai vagy hatékonysági, hanem kizárólag anyagi megfontolások indokolják.

Haraszti Gábor

Unger Tamás emlékeztetett arra, hogy a pápai önkormányzat képviselő-testülete már júniusban napirendre tűzte a gazdasági társaságok integrációját, és akkor ígéretet kaptak arra, hogy a szeptemberi ülésre részletes adatokkal, létszámokkal és a feladatok számbavételével készül a városvezetés. „Ezek közül semmi nem valósult meg, csupán egy helyzetelemzést kaptunk, amelyből továbbra sem derül ki, pontosan milyen megtakarításokkal számol a polgármester” – fogalmazott.

Unger Tamás szerint a pápai önkormányzat megszorítás tervez
Unger Tamás a képviselő-testületi ülés másnapján értékelte az elhangzottakat
Fotó: Haraszti Gábor

Unger Tamás szerint munkahelyek kerültek veszélybe

A frakcióvezető szerint egyedül a gazdaságirányítás összehangolása tekinthető támogatható lépésnek, amely korábban a városvezetés tervei között is szerepelt. Ugyanakkor a mostani összevonás hosszabb távon hozhat csak kézzelfogható eredményt, míg rövid távon inkább többletköltségekkel járhat.

Unger Tamás cáfolta, hogy kizárólag a kormányzati elvonások miatt került volna nehéz helyzetbe a város költségvetése. Felhívta a figyelmet: miközben a szolidaritási hozzájárulás 73 millió forinttal nőtt, a szociális ágazat egyházi fenntartásba adása 120 millió forintos megtakarítást eredményezett, az állami támogatások mértéke pedig nem változott számottevően.

A testület 8 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el az összevonást.
Fotó: Haraszti Gábor

A képviselő hozzátette: a polgármester által bevezetett béremelések és cafeteria-juttatások szintén rontották a város pénzügyi helyzetét. Véleménye szerint a mostani döntés nem szervezeti hatékonyságot szolgál, hanem egy „politikai és pénzügyi döntés”, amelynek elsődleges célja a költségvetési hiány csökkentése.
– Ez a folyamat emberek elbocsátásával fog járni. Ha a körülbelül 400 millió forintos hiány csökkentését az összevonástól várja a városvezetés, az akár 30–40 munkahely megszűnését is jelentheti – jelentette ki a frakcióvezető.

 

