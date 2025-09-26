szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Vízum

57 perce

Változik a beutazás szabálya ebbe az országba – Ezt neked is tudnod kell!

Címkék#vízum#vízumkötelesség#vízummegállapodás#vízumkiadás

Hamarosan vége a korlátozásoknak, és egyszerűebben utazhatunk a tengerentúlra. A vízumkérelemnek ugyanakkor megvannak a szabályai és a költsége is. Mutatjuk a részleteket!

Medve Zoltán

Jelentős változás előtt állnak az Egyesült Államokba utazni szándékozó magyarok: október elsejétől megszűnnek azok a korlátozások, amelyek az elmúlt években megnehezítették a tengerentúli utazásokat. USA-vízum: mi áll a döntés hátterében, és pontosan milyen változásokra számíthatunk?

USA-vízum
USA-vízum: októbertől egyszerűbb
Fotó: Nagy Balázs/24 Óra

USA-vízum: a korlátozások vége 

Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ez három fontos változást hoz:

  • A turistavízum kiváltását helyettesítő ESTA-engedély érvényességi ideje egyről két évre nő
  • Az utazók nemcsak egyszer, hanem többször is beléphetnek vele az USA-ba
  • Valamennyi magyar állampolgár egyformán jogosult lesz az egyszerűsített eljárásra
    Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentéskor hangsúlyozta: 

Ez újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatása óta

Miért voltak korlátozások?

Érdemes felidézni, hogy az amerikai hatóságok nem ok nélkül vezettek be szigorításokat. Washington biztonsági aggályokra hivatkozva döntött a korlátozásokról. Az amerikai fél szerint problémát jelentett egyes útlevelek kiállításának gyakorlata és biztonsági kérdések is felmerültek. A magyar kormány szerint a Biden-adminisztráció „ellenségként tekintett Magyarországra", ahogy Szijjártó fogalmazott. Az amerikai fél viszont technikai és biztonsági szempontokra hivatkozott a döntések magyarázataként.

Diplomácia

A változás nem egyik napról a másikra történt. A Hungarian American Coalition és más érdekvédelmi szervezetek évek óta lobbiztak a teljes vízummentesség visszaállításáért. Tricia McLaughlin, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium helyettes államtitkára szeptember 16-án úgy fogalmazott: a két ország között „szoros biztonsági partnerség" alakult ki. A magyar kormány értékelése szerint a Trump-adminisztráció hozzáállása döntően megváltozott elődjéhez képest. „Aranykor köszöntött be a két ország viszonyában" – jelentette ki a külügyminiszter, szembeállítva ezt a Biden-korszak „mélypontjával".

Mit kell tudni az ESTA-ról?

Az Electronic System for Travel Authorization (ESTA) nem vízum, hanem egy egyszerűsített beutazási engedély, amelyet online lehet igényelni. Fontos tudnivalók:

Költsége: 21 dollár (körülbelül 7500 forint)
Érvényessége októbertől: 2 év vagy az útlevél lejártáig
Tartózkodás: Maximum 90 nap turistaként vagy üzleti céllal
Feldolgozási idő: Általában 72 órán belül

Tízezreknek kedvez 

A magyar utazók számára jelentős könnyebbséget jelent a változás. Évente több tízezer magyar látogat el az Egyesült Államokba turisztikai, üzleti vagy családi okokból, és számukra a bürokrácia csökkenése és a költségek mérséklődése érezhető előrelépés lesz.

 

