57 perce
Változik a beutazás szabálya ebbe az országba – Ezt neked is tudnod kell!
Hamarosan vége a korlátozásoknak, és egyszerűebben utazhatunk a tengerentúlra. A vízumkérelemnek ugyanakkor megvannak a szabályai és a költsége is. Mutatjuk a részleteket!
Jelentős változás előtt állnak az Egyesült Államokba utazni szándékozó magyarok: október elsejétől megszűnnek azok a korlátozások, amelyek az elmúlt években megnehezítették a tengerentúli utazásokat. USA-vízum: mi áll a döntés hátterében, és pontosan milyen változásokra számíthatunk?
USA-vízum: a korlátozások vége
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ez három fontos változást hoz:
- A turistavízum kiváltását helyettesítő ESTA-engedély érvényességi ideje egyről két évre nő
- Az utazók nemcsak egyszer, hanem többször is beléphetnek vele az USA-ba
- Valamennyi magyar állampolgár egyformán jogosult lesz az egyszerűsített eljárásra
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentéskor hangsúlyozta:
Ez újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatása óta
Miért voltak korlátozások?
Érdemes felidézni, hogy az amerikai hatóságok nem ok nélkül vezettek be szigorításokat. Washington biztonsági aggályokra hivatkozva döntött a korlátozásokról. Az amerikai fél szerint problémát jelentett egyes útlevelek kiállításának gyakorlata és biztonsági kérdések is felmerültek. A magyar kormány szerint a Biden-adminisztráció „ellenségként tekintett Magyarországra", ahogy Szijjártó fogalmazott. Az amerikai fél viszont technikai és biztonsági szempontokra hivatkozott a döntések magyarázataként.
Diplomácia
A változás nem egyik napról a másikra történt. A Hungarian American Coalition és más érdekvédelmi szervezetek évek óta lobbiztak a teljes vízummentesség visszaállításáért. Tricia McLaughlin, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium helyettes államtitkára szeptember 16-án úgy fogalmazott: a két ország között „szoros biztonsági partnerség" alakult ki. A magyar kormány értékelése szerint a Trump-adminisztráció hozzáállása döntően megváltozott elődjéhez képest. „Aranykor köszöntött be a két ország viszonyában" – jelentette ki a külügyminiszter, szembeállítva ezt a Biden-korszak „mélypontjával".
Mit kell tudni az ESTA-ról?
Az Electronic System for Travel Authorization (ESTA) nem vízum, hanem egy egyszerűsített beutazási engedély, amelyet online lehet igényelni. Fontos tudnivalók:
Költsége: 21 dollár (körülbelül 7500 forint)
Érvényessége októbertől: 2 év vagy az útlevél lejártáig
Tartózkodás: Maximum 90 nap turistaként vagy üzleti céllal
Feldolgozási idő: Általában 72 órán belül
Tízezreknek kedvez
A magyar utazók számára jelentős könnyebbséget jelent a változás. Évente több tízezer magyar látogat el az Egyesült Államokba turisztikai, üzleti vagy családi okokból, és számukra a bürokrácia csökkenése és a költségek mérséklődése érezhető előrelépés lesz.