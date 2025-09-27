szeptember 27., szombat

Sportrendezvény

Forgalomkorlátozások Veszprémben a „Fuss az Iskoládért!” futónap idején

Címkék#rendezvény#Fuss az Iskoládért#forgalomkorlátozás#V-Busz#Veszprém#sportrendezvény

Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt ismét a sporté lesz a főszerep Veszprémben, amikor megrendezik a „Fuss az Iskoládért!” futónapot. A rendezvény központi helyszíne a Jutasi úti Barátság park lesz, amelyhez több ezer résztvevő csatlakozik. A futónap várhatóan közel ötezer embert vonz, így a közlekedésben jelentős változásokra, útlezárás kell számítani, különösen a belvároshoz közeli útszakaszokon.

Titzl Vivien
Fotó: Archív Nagy Lajos / Napló

A sportrendezvény idején, reggel 8 órától délig teljes útlezárás lesz érvényben a Jutasi úton, a Halle utca és a Munkácsy Mihály utcai körforgalom közötti szakaszon. Ez a terület adja a futónap központját, ezért ez a szakasz egész délelőtt el lesz zárva a forgalom elől. A futam útvonalát érintően időszakos lezárásokra is számítani kell: a Jutasi út – Munkácsy Mihály utca – Haszkovó utca – Jutasi út kör teljes hosszán 9:55 és 10:30 között halad majd át a futótömeg. Ebben az időszakban a forgalom megáll, majd a futók visszaérkezésével fokozatosan nyitják meg ismét az útszakaszt. A szervezők előzetes tájékoztatása szerint a legnagyobb fennakadások 9:45 és 10:15 között várhatók, amikor több ezer futó egyszerre halad keresztül a városon.

Fotó: Archív Nagy Lajos / Napló

Több busz vonala is módosul az útlezárás miatt

A közösségi közlekedés is érintett a korlátozásokban. A 2-es és 10-es buszjáratok a Jutasi út helyett mindkét irányban a Haszkovó utca – Munkácsy Mihály utca útvonalon közlekednek, így a Jutasi úti lakótelep és a Jutasi út / Barátság park megállóhelyeket nem érintik. A 4-es és 4A járatok 9:55 és 10:15 között a Veszprém vasútállomás és a Hotel megállóhelyek között kerülőútvonalon, az Aulich Lajos utca és a Görgey Artúr utca érintésével közlekednek, és több fontos megállót – köztük a Laktanyát, a Munkácsy utcát, a Petőfi Sándor utcát és az autóbusz-állomást – átmenetileg nem érintik. Ugyanebben az időszakban a 11-es buszjáratok is módosított útvonalon, az Aulich és a Görgey utca felé közlekednek, elkerülve a Laktanya, a Haszkovó és a Fecske utca megállóhelyeit. A V-Busz 3-as, 7-es, 7A és 8A járatai továbbra is az eredeti útvonalukon közlekednek, de a futók áthaladása miatt néhány perces késésre kell számítaniuk.

Forrás: Fuss az iskoládért/facebook

A rendezvény idején a forgalomkorlátozások miatt a város több pontján torlódások alakulhatnak ki, ezért az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, illetve aki teheti, kerülje el a Jutasi út környékét a délelőtti órákban. A rendőrség a teljes időtartam alatt biztosítja a forgalmat és a résztvevők biztonságát, de a gördülékeny közlekedés érdekében mindenki türelmére és együttműködésére szükség van.

A „Fuss az Iskoládért!” futónap nemcsak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, amely a mozgás és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők hangsúlyozzák: a futónap ideiglenes kellemetlenségeket okoz ugyan a közlekedésben, de közös érdek, hogy a rendezvény biztonságban és zavartalanul valósuljon meg. A lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik, és bíznak benne, hogy a vasárnap délelőtti futóverseny mindenki számára örömteli élményt nyújt majd.

 

