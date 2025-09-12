Teljes útlezárások a Bakonyban

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tette közzé egy bejegyzést, mely szerint szeptember 13-án 5 órától 19 óra 30 percig teljes útlezárás lesz érvényben a Bakonybél és a Kőris-hegy közötti erdei úton, valamint a Tés–Bakonynána–Felsőpere–Olaszfalu közötti útszakaszokon.

Veszprém vármegyében több helyen teljes útlezárás lesz érvényben

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Útlezárás lesz érvényben a verseny útvonalán

A III. WHB Győr Rally verseny útvonala vármegyénkben: Bakonybél–Pénzesgyőr–Zirc–Nagyesztergár–Dudar–Csetény–Szápár–Csőszpuszta. Ezeken a településeken a versenyautók közlekedésére kell számítani.