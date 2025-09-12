1 órája
Teljes útlezárások a Bakonyban
A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatta a lakosságot, hogy a III. WHB Győr Rally verseny miatt szeptember 13-án forgalmirend-változások lépnek életbe Veszprém vármegyében.
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tette közzé egy bejegyzést, mely szerint szeptember 13-án 5 órától 19 óra 30 percig teljes útlezárás lesz érvényben a Bakonybél és a Kőris-hegy közötti erdei úton, valamint a Tés–Bakonynána–Felsőpere–Olaszfalu közötti útszakaszokon.
Útlezárás lesz érvényben a verseny útvonalán
A III. WHB Győr Rally verseny útvonala vármegyénkben: Bakonybél–Pénzesgyőr–Zirc–Nagyesztergár–Dudar–Csetény–Szápár–Csőszpuszta. Ezeken a településeken a versenyautók közlekedésére kell számítani.
Kérjük a járművezetőket, hogy az érintett időszakban a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek! - írják a bejegyzésben.