III. WHB Győr Rally verseny

1 órája

Teljes útlezárások a Bakonyban

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatta a lakosságot, hogy a III. WHB Győr Rally verseny miatt szeptember 13-án forgalmirend-változások lépnek életbe Veszprém vármegyében.

Szilas Lilla

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tette közzé egy bejegyzést, mely szerint szeptember 13-án 5 órától 19 óra 30 percig teljes útlezárás lesz érvényben a Bakonybél és a Kőris-hegy közötti erdei úton, valamint a Tés–Bakonynána–Felsőpere–Olaszfalu közötti útszakaszokon.

Veszprém vármegyében több helyen teljes útlezárás lesz érvényben
Veszprém vármegyében több helyen teljes útlezárás lesz érvényben
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Útlezárás lesz érvényben a verseny útvonalán

A III. WHB Győr Rally verseny útvonala vármegyénkben: Bakonybél–Pénzesgyőr–Zirc–Nagyesztergár–Dudar–Csetény–Szápár–Csőszpuszta. Ezeken a településeken a versenyautók közlekedésére kell számítani.

Kérjük a járművezetőket, hogy az érintett időszakban a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek! - írják a bejegyzésben.

 

