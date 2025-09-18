szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Közlekedési változás

Hétvégi útlezárások tájfutó verseny miatt

Szeptember 20-án és 21-én az Európai Mobilitási Hét kapcsán Veszprémben rendezik a Tájfutó Rövidtávú Országos Bajnokságot és az Országos Rövidtávú Váltóbajnokságot. A két esemény ideje alatt közlekedési változásokra kell számítani.

Szilas Lilla

Szeptember 20-án 14 óra és 19.30 között szervezik a Tájfutó Rövidtávú Országos Bajnokságot, emiatt több utcában teljes és félpályás útlezárásra kell számítani, ezért egy terelőútvonalat is meghatároztak. Illetve jelzőőri forgalomirányításra kell számítani a változó irányú közlekedésű utcákban. 

Hétvégi útlezárások tájfutás miatt
Hétvégi útlezárások tájfutás miatt
Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

Útlezárások az Országos Rövidtávú Váltóbajnokságon

A Tájfutó Országos Rövidtávú Váltóbajnokság miatt szeptember 21-én 9 óra és 12 óra között teljes útzárat is bevezetnek, míg máshol változó irányú közlekedésre és jelzőőri forgalomirányításra kell számítani. A szeptember 20-án bevezetett útlezárások és terelőútvonalak szeptember 21-én 12 óra és 14.30 között is érvényesek. 

Tájfutó Országos Rövidtávú Váltóbajnokság
Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

 

