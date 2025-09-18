Hétvégi útlezárások tájfutó verseny miatt

Szeptember 20-án 14 óra és 19.30 között szervezik a Tájfutó Rövidtávú Országos Bajnokságot, emiatt több utcában teljes és félpályás útlezárásra kell számítani, ezért egy terelőútvonalat is meghatároztak. Illetve jelzőőri forgalomirányításra kell számítani a változó irányú közlekedésű utcákban.

Hétvégi útlezárások tájfutás miatt

Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

Útlezárások az Országos Rövidtávú Váltóbajnokságon

A Tájfutó Országos Rövidtávú Váltóbajnokság miatt szeptember 21-én 9 óra és 12 óra között teljes útzárat is bevezetnek, míg máshol változó irányú közlekedésre és jelzőőri forgalomirányításra kell számítani. A szeptember 20-án bevezetett útlezárások és terelőútvonalak szeptember 21-én 12 óra és 14.30 között is érvényesek.