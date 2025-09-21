Úttörőnosztalgia – teszteld, emlékszel-e még a piros nyakkendős korszakra!

Magyarországon 1945-ben alakult meg az úttörőszervezet, amely hivatalosan a gyerekek önkéntes tömegszervezetének számított, de valójában keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy kimaradjanak belőle. Az általános iskolások túlnyomó többsége úttörő lett, és így nemcsak a tanulás, hanem a szabadidő, a sport és a kulturális programok is a mozgalom szellemiségében zajlottak.

Forrás: Fortepan / Berkó Pál

Az úttörők hétköznapjai tele voltak közösségi élményekkel. Gyermekszínjátszó fesztiválokat, kirándulásokat, sportversenyeket és nyári táborokat szerveztek számukra, ahol mindig központi szerepet kaptak a próbák és az összetartozást erősítő közös élmények. Az egész mögött azonban ott húzódott a mozgalom ideológiai célja is: a gyerekeket a haza és a párt szeretetére, hűségre, fegyelemre és egyformaságra nevelték.

A kisdobosok és úttörők életét szabályok és pontok irányították, amelyek értékrendként szolgáltak számukra. Ezek egy része folyamatosan alakult, igazodva a szocialista ideológia változó elvárásaihoz, mások viszont változatlanul kísérték végig a korszakot. Hangsúlyos volt az igazmondás, a szorgalom, a segítőkészség és a közösségi szellem – mindaz, ami egy „jó úttörőt” jellemzett.