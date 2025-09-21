Úttörőnosztalgia – teszteld, emlékszel-e még a piros nyakkendős korszakra!

szeptember 22., hétfő

Sokan olvasóink közül még emlékeznek arra a korszakra, amikor az úttörőmozgalom határozta meg a gyerekkort, és a piros nyakkendő éppúgy hozzátartozott az iskolai mindennapokhoz, mint a tábortűz melletti éneklés vagy a közös kirándulások.

Titzl Vivien

Magyarországon 1945-ben alakult meg az úttörőszervezet, amely hivatalosan a gyerekek önkéntes tömegszervezetének számított, de valójában keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy kimaradjanak belőle. Az általános iskolások túlnyomó többsége úttörő lett, és így nemcsak a tanulás, hanem a szabadidő, a sport és a kulturális programok is a mozgalom szellemiségében zajlottak.

Teszteld magad! Emlékszel még az úttörőévekre?
Forrás: Fortepan / Berkó Pál

Az úttörők hétköznapjai tele voltak közösségi élményekkel. Gyermekszínjátszó fesztiválokat, kirándulásokat, sportversenyeket és nyári táborokat szerveztek számukra, ahol mindig központi szerepet kaptak a próbák és az összetartozást erősítő közös élmények. Az egész mögött azonban ott húzódott a mozgalom ideológiai célja is: a gyerekeket a haza és a párt szeretetére, hűségre, fegyelemre és egyformaságra nevelték.

Úttörő kvíz: vajon ma is jó úttörő lennél?

A kisdobosok és úttörők életét szabályok és pontok irányították, amelyek értékrendként szolgáltak számukra. Ezek egy része folyamatosan alakult, igazodva a szocialista ideológia változó elvárásaihoz, mások viszont változatlanul kísérték végig a korszakot. Hangsúlyos volt az igazmondás, a szorgalom, a segítőkészség és a közösségi szellem – mindaz, ami egy „jó úttörőt” jellemzett.

Nem hiányozhattak a szimbólumok sem: a piros nyakkendő, a jelvények és az úttörődalok, amelyek minden generáció tagjait összekötötték. Ezek a nóták nemcsak a nyári táborok esti tábortüzeinél csendültek fel, hanem ünnepségeken, rendezvényeken is, s máig sokakban idéznek fel nosztalgikus emlékeket.

Az úttörők a világra is igyekeztek nyitni. 1961-ben például Jurij Gagarin, az első űrhajós, személyes üzenetet küldött a magyar gyerekeknek, ami hatalmas élmény volt akkoriban, és sokáig legendaként élt tovább a kollektív emlékezetben.

Ma már az úttörőmozgalom a múlt része, de a hozzá kapcsolódó élmények – a közös éneklés, a kirándulások, a próbák, a táborok – mélyen beivódtak azok emlékezetébe, akik részesei voltak. És hogy Te mennyire emlékszel még ezekre a dalokra, szabályokra és szimbólumokra? Nos, itt az alkalom, hogy leteszteld magad! Vajon ma is jó úttörő lennél?

1.
Ki szerezte az "Ej, haj, száll az ének..." zenéjét?
2.
Mi volt a neve az úttörőkből szerveződött 6-12 fős csoportoknak?
3.
Az alábbiak közül melyik nem szerepelt a kisdobosok 6 pontja között?
4.
Ki tudod egészíteni az alábbi úttörőnótát is? Mint a mókus fenn a fán/ Az úttörő oly vidám/ Ajkáról ki sem fogy a nóta./ Ha tábort üt valahol,... ...
5.
Mi volt a magyarországi úttörőmozgalom neve helyesen?
6.
Hány pontja volt az úttörőknek?
7.
1961-ben, az mozgalom 15. születésnapján Gagarin, az első űrhajós levelet küldött Magyarországra. Hogy szólt?
8.
Ki is kéne egészíteni a dalt. Melyik a hiányzó sora? Ej, haj, száll az ének, zeng az ének, szép az élet./ Ej, haj, úttörőnek kedve mindig jó,/ ... ... ... ... ... ... ... .../ Ej, haj, száz torokból száll az énekszó.

 

 

