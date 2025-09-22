1 órája
Ajka Kristály – torokszorító látvány: így ér véget egy korszak (videó)
Ajka városának egykori ékköve, a helyi ipar egyik büszkesége, most lassan eltűnik a föld színéről. A bontás során a vállalat továbbra is üzemel, de az üveggyár korábbi fénykora már csak emlék marad.
Az Ajka Kristály épületének bontása új szakaszába lépett; a Veszprém vármegyei város hajdan világhírű üveggyárának még meglévő épületelemeit fokozatosan eltüntetik. A hatalmas csarnok már félig eltűnt, a törmeléket markolók takarítják – írja a vg.hu.
Az Ajka Kristály üveggyár jelenlegi működése
Az Ajka Kristály Üvegipari Kft. továbbra is működik, bár korábbi fénykorához képest jóval kisebb léptékben. A vállalat a belátható jövőben is fenntartja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
Helyszíni tudósítás szerint a nyílászárókat rendben a szemközti falhoz támasztották, mellette csövek és szerelvények halmaza található. A helyszínen tartózkodó, őrnek tűnő férfi a lap kérdésére azt válaszolta, hogy kis erejű robbantásokkal bontják az épületet, ezért nem hallani semmit, csak a keletkezett porfelhőt látni.
Az üveggyár egykori dolgozója, Soós Ferencné, aki 16 éves kora óta ott dolgozott, elmondta, hogy fokozatosan jutott magasabb beosztásba, és a gyár segítségével le is érettségizett. „A gyár bezárása nagy-nagy szívfájdalom nekünk! Az volt az életünk, a férjemmel együtt. Sok mindent túléltünk ott, de nagyon szerettem a csiszolást is, csak a kezem nem bírta, ezért átképeztem magam az olvasztásra, és dolgoztam még 12 évig” – nyilatkozta.
Az épületben irodákon kívül tárgyalóterem, a földszinten orvosi rendelő, étkező, konyha volt, a légópincében pedig balesetvédelmi előadásokat tartottak.
A gyár történetéről korábban is írtunk: az Ajkai Kristály Múzeum több mint 1500 darabos kollekciója ma is kuriózumnak számít, a kiállított tárgyak az Ajkai Üveggyár történetének emlékeit és az ajkai kézműipar fejlődésének állomásait mutatják be.
Emellett beszámoltunk másik világhírű üveggyárunk történetéről, a parádsasvári üveggyártás gyökereiről is, amely 1708-ig nyúlik vissza, a helyi üzem közel három évszázadon át működött. A gyár 2005-ben végleg bezárt, az épületeket többnyire értékesítették, míg a kisebb műhelyek és a Kristály Galéria őrzi a mesterség és az ipartörténet emlékeit. Az ajkai gyár vajon hasonló sorsra jut és az egykori fénykor emlékei a jövőben is csak múzeumi tárgyként maradnak fenn?
300 évet túlélt a leghíresebb üveggyárunk, az utóbbi 20-at már nem (képek)Üveghegyeken innen: mit mesélnek a kihűlt kemencék?
Részletesebb információt a vállalat helyzetéről és az üveggyár történetének alakulásáról a VG oldalán olvashatnak.