300 év kristályfényben

43 perce

300 évet túlélt a leghíresebb üveggyárunk, az utóbbi 20-at már nem (képek)

Címkék#mátra#Urbex Hungary#Parádsasvár#Ajka Kristály#üveggyár

A parádsasvári üveggyártás gyökerei 1708-ig nyúlnak vissza: II. Rákóczi Ferenc fejedelem ekkor alapította meg az első hutát Parádóhután. A fatüzelésre épülő üzemet az erdők kimerülése miatt többször is költöztették, mígnem 1767-ben végleges otthonára, Parádsasvárra talált, ahol közel három évszázadon át működött.

Csizi Péter

A 20. századra a térség a hazai öblös- és ólomkristály-gyártás fellegvárává vált. A gyár 2005-ben végleg bezárt, majd elindult az ilyenkor szokásos hanyatló pályán, amit az Urbex Hungary csapata járt körbe. A hazai üveggyártás helyzetét példázza, hogy az Ajka Kristály Üvegipari Kft. 2019 októberében leállította az olvasztókemencékkel működő hutaüzemet, vagyis megszűnt a tényleges gyártás. Ettől kezdve a vállalat fő tevékenysége a korábban legyártott készletek csiszolása és dekorálása lett, továbbá más gyártótól származó termékek feldolgozását végzik. Vajon fellendülhetnek-e nagy múltú ipari létesítményeink, vagy omladozó romokként kísértenek majd a külvárosi telepek szellemtanyáiként?

Üveghegyen innen és túl- a sasvári üveggyár szomorú mementója
Üveghegyen innen és túl - a parádsasvári üveggyár szomorú mementói
Kép: Urbex Hungary Facebook

Az üveggyár fénykora: export, presztízs, mesterség

A fényidőkben közel 700 dolgozó adott karaktert a völgynek; a termékek mintegy fele külföldre ment – Európán túl Japánba és az USA-ba is. A csiszolt, festett, kézzel fújt ólomkristály a „Parádsasvár” márkanevet ipartörténeti szintre emelte.

A 2000-es évek eleji piaci nyomás, adósságteher és technológiai lemaradás együttesen vitte csődbe az üzemet; 2005 augusztusára a termelés leállt. A vagyonelemek értékesítése akadozott, majd 2006 végén – új tulajdonossal és korszerűsítési ígérettel – felmerült az újraindítás lehetősége, ám nagy volumenű reneszánsz már nem valósult meg.

Mi maradt a lángok után? Veszélyes terep és üvegszilánk

A csarnokok – urbex-mágnesek, de veszélyes terep – mellett több kis üvegcsiszoló műhely, illetve egy Kristály Galéria őrzi a tudást és tárgyi emlékezetet (szerszámok, poharak, motívumok). Helyben ma is van kis manufaktúra jellegű üvegfúvás, a mesterség pedig – részben – turisztikai attrakcióként él tovább.

Életveszélyessé vált az egész épület, ha nem rád, akkor alattad omlik be az instabil födém
Kép: Urbex Hungary Facebook

Emberi lábnyom: hová lettek a mesterek?

A bezárás után sok fújó és csiszoló külföldön – pl. Finnországban – talált munkát. A „parádi kéz” így nem tűnt el, csak szétszóródott – s ez a tudás ma is visszahívható lenne egy élő ipari-művészeti klaszterbe.

Kitekintés: nemzetközi kristály-trendek viharában

A 2000-es évek közepén még a legnagyobb, világhírű márkák – például a Waterford – is kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket, összevonni üzemeiket, illetve kiszervezni a gyártás egy részét olcsóbb országokba. Az európai kristályipar általánosan a magas bér- és energiaárak, valamint az olcsóbb közép-kelet-európai és ázsiai kapacitások közé szorult.

Ázott falak és betonoszlopok, lehet egy ilyen épületnek esélye a megújulásra?
Kép: Urbex Hungary Facebook

Jövőkép – három hasznosítási ötlet, ami működhet a jövőben

  • Ipari örökség központ: biztonságos, vezetett bejárás, mini-workshopokkal (fúvás-élmény, csiszolás, gravír).
  • Kreatív rezidencia + design-labor: üveg-, fém-, fa- és digitális gyártás (CNC/lasercut) összeeresztése; kortárs brand „Parádi Glass” újragondolva.
  • Regionális klaszter: Mátra-térségi turisztikai útvonal (Kristály Galéria – Palócház – üvegműhelyek), shop-in-shop rendszerrel és szezonális fesztivállal.

 

