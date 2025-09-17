szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Elektromos lendület Veszprém utcáin

2 órája

Rekordszámú bérlés a nyár során: több mint 15 ezren pattantak V-Bike-ra!

Címkék#kerékpár#V-Bike#bicikli#bérlet#környezettudatos

A V-Bike 2025-ös nyári szezonja minden várakozást felülmúlt: a bérlésszám minden hónapban átlépte az ötezres küszöböt, és a bringák iránti kereslet folyamatosan növekedett.

Titzl Vivien

A tavasszal átadott két új gyűjtőállomás, az Acticity és a Hotel Magister, valamint a 40 darab új V-Bike kerékpár segítették, hogy a rendszer működése stabil maradjon, a biciklik pedig szinte folyamatosan gyors és fenntartható közlekedési alternatívát nyújtsanak a kerékpározás szerelmeseinek.

Több mint 15 ezren pattantak V-Bike-ra
Forrás: vbike.hu

Kimagasló bérlési aktivitás

A nyári hónapokban a bérbringa-rendszer minden eddiginél nagyobb népszerűségnek örvendett. Júniusban 4920, júliusban 5540, augusztusban pedig 5542 bérlést regisztráltak, ami napi átlagban júniusban 164, júliusban és augusztusban pedig már 179 kölcsönzést jelentett a 120–130 kihelyezett kerékpárral. A számok jól mutatják, hogy a kerékpározás egyre inkább választott közlekedési forma a városlakók, dolgozók és turisták körében, és a tendencia egyértelmű növekedést mutat a tavaszi hónapokhoz képest.

Mikor pattannak nyeregbe a legtöbben?

A statisztikák szerint a V-Bike-ok legnépszerűbb időszaka a délutáni és kora esti órák: a 14:00–20:00 közötti sávban történik a bérlések jelentős része, sok nap esetében a kölcsönzések fele ebben az időintervallumban történik. A reggeli órák (06:00–10:00) is aktívak, de a csúcsterhelés egyértelműen délutánra esik. Ez jól mutatja, hogy a zöld közlekedési alternatívák iránti igény a délutáni órákban a legmagasabb, amikor a városlakók munkából vagy programokról hazafelé tartanak.

Legjobban kihasznált napok

Júniusban például június 5-én, csütörtökön 47 bérlést regisztráltak 16:00–18:00 között. Július közepén, 17-én és 18-án szintén délutáni csúcsterhelést tapasztaltak, 44 és 41 bérléssel. Augusztusban a 25–26-ai napok kiemelkedtek, az augusztus 26-i délutáni időszakban például 56 bérlés történt 16:00–18:00 között. A statisztikák világosan mutatják, hogy a város lakói a nyári hónapokban különösen aktívan használják a V-Bike-ot, és a délutáni órákban a legmagasabb a kereslet.

Jegy- és bérleteladások

A nyári szezonban összesen 590 jegyet (napijegy, 3 napos, hetijegy) és 135 bérletet (éves, féléves) értékesítettek, ami jól mutatja, hogy a rendszer nemcsak az alkalmi felhasználóknak ideális, hanem azoknak is, akik hosszabb távon terveznek fenntartható városi közlekedést. A bérletek közül a féléves konstrukció bizonyult a legerősebbnek, ebből adták el a legtöbbet minden hónapban.

Technikai megbízhatóság

A nyári időszakban nem történt rongálás sem a 19 gyűjtőállomáson, sem a 146 V-Bike kerékpáron, és jelentős technikai fennakadás sem akadályozta a szolgáltatást. Az alkatrészkészlet gazdálkodása tervszerűen zajlott, a kerékpárok mindig frissen karbantartva álltak rendelkezésre, így a felhasználók problémamentesen élvezhették a bringázást.

Miért választják a V-Bike-ot?

A V-Bike gyors, rugalmas és környezettudatos alternatívát kínál a városi közlekedéshez. A kimagasló kihasználtság, a reggeli és délutáni csúcsidőszakok, valamint a stabil technikai háttér mind azt bizonyítják, hogy a V-Bike nélkülözhetetlen a városban élők és látogatók számára, akik modern és fenntartható megoldást keresnek. A nyár adatai alapján egyértelmű: a kerékpározás a jövő városi közlekedésének egyik kulcsfontosságú eleme.

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
