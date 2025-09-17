Rekordszámú bérlés a nyár során: több mint 15 ezren pattantak V-Bike-ra!

A tavasszal átadott két új gyűjtőállomás, az Acticity és a Hotel Magister, valamint a 40 darab új V-Bike kerékpár segítették, hogy a rendszer működése stabil maradjon, a biciklik pedig szinte folyamatosan gyors és fenntartható közlekedési alternatívát nyújtsanak a kerékpározás szerelmeseinek.

Több mint 15 ezren pattantak V-Bike-ra

Forrás: vbike.hu

Kimagasló bérlési aktivitás

A nyári hónapokban a bérbringa-rendszer minden eddiginél nagyobb népszerűségnek örvendett. Júniusban 4920, júliusban 5540, augusztusban pedig 5542 bérlést regisztráltak, ami napi átlagban júniusban 164, júliusban és augusztusban pedig már 179 kölcsönzést jelentett a 120–130 kihelyezett kerékpárral. A számok jól mutatják, hogy a kerékpározás egyre inkább választott közlekedési forma a városlakók, dolgozók és turisták körében, és a tendencia egyértelmű növekedést mutat a tavaszi hónapokhoz képest.

Mikor pattannak nyeregbe a legtöbben?

A statisztikák szerint a V-Bike-ok legnépszerűbb időszaka a délutáni és kora esti órák: a 14:00–20:00 közötti sávban történik a bérlések jelentős része, sok nap esetében a kölcsönzések fele ebben az időintervallumban történik. A reggeli órák (06:00–10:00) is aktívak, de a csúcsterhelés egyértelműen délutánra esik. Ez jól mutatja, hogy a zöld közlekedési alternatívák iránti igény a délutáni órákban a legmagasabb, amikor a városlakók munkából vagy programokról hazafelé tartanak.

Legjobban kihasznált napok

Júniusban például június 5-én, csütörtökön 47 bérlést regisztráltak 16:00–18:00 között. Július közepén, 17-én és 18-án szintén délutáni csúcsterhelést tapasztaltak, 44 és 41 bérléssel. Augusztusban a 25–26-ai napok kiemelkedtek, az augusztus 26-i délutáni időszakban például 56 bérlés történt 16:00–18:00 között. A statisztikák világosan mutatják, hogy a város lakói a nyári hónapokban különösen aktívan használják a V-Bike-ot, és a délutáni órákban a legmagasabb a kereslet.