28 perce
Több vadgázolás sokkolta hétfő reggel a veszprémi autósokat (videó)
Veszprémben, a Házgyári úton reggel újabb vadgázolás történt, a 8-as főúton pedig egy elütött őz hevert az út szélén, patái mozdulatlanul az ég felé meredtek. A látvány nemcsak sokkoló, hanem figyelmeztető is: a vadak mozgása ilyenkor fokozott, ezért minden autóstól nagyobb körültekintést kérnek.
Az utakon egyre gyakrabban fordulnak elő vadgázolások Veszprém megyében, amelyek nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem sok esetben veszélybe sodorják az élőlényeket és az autóvezetőket is. A legutóbbi incidensek közül kiemelkedik a Várpalotán történt vaddisznós ütközés, illetve egy Balatonfüred környéki eset, amikor egy szarvas ugrott autó elé. Ma reggel két vad esett áldozatul a közlekedés könyörtelen valóságának.
Hétfő reggel őzek kerültek az autók elé Veszprémben – vadgázolás lett a találkozás vége
A Házgyári úton, valamint a 8-as főút Herend felőli, Veszprém irányába tartó szakaszán két elütött őz teteme hevert mozdulatlanul az erdősáv mellett. Az autósok egymás után haladtak el mellettük, mintha mi sem történt volna, pedig a látvány komoly figyelmeztetés: az utakon soha nem lehetünk eléggé éberek, hiszen a vadak bármelyik pillanatban felbukkanhatnak. A rendőrségi adatok szerint 2024-ben 362 vadütközéssel járó esetet regisztráltak Veszprém megyében. A szám az elmúlt években jellemzően 400 alatt ingadozik, kivéve 2021-et, amikor 426 esetet regisztráltak. A Bakony és a Balaton északi partjának erdős területein nemcsak az autósok, hanem a vadak is fokozott veszélynek vannak kitéve.
2018-ban egy nap alatt négy vadgázolás volt Veszprém megyében, de személyi sérülés nem történt
Nemrég a 73-as főúton, Paloznak térségében történt súlyos vadbaleset mutatta meg, milyen következményekkel járhat egy ütközés: egy személyautó a Nosztori-tetőnél elgázolt egy vadat, majd az árokba csúszott. A sofőrt kórházba kellett szállítani, a jármű alá szorult állatot pedig a tűzoltók és a vadásztársaság tagjai közösen szabadították ki. Az eset jól példázza, hogy a vadgázolás nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelent.
Mikor a legnagyobb a vadveszély?
- hajnalban és alkonyatkor
- tavaszi és őszi párzási időszakban
- erdős, bokros szakaszoknál, vízfolyások közelében
- ködös, esős időben, amikor rosszabb a látási viszony
Vadat gázolt és fának csapódott egy személykocsi a 73-as főúton (helyszíni fotók)
Mit tehetünk vezetőként, kikerülhető-e az úttestre tévedő állat?
Különösen figyeljünk a „vadveszély” jelzőtáblákra, lassítsunk le a főútvonalakon, ahol erdő vagy bokros szakasz húzódik az út mellett.
Párzási időszakban (nyár vége, ősz eleje) estefelé és hajnalban legyen még inkább óvatos a vezető. Ha vadgázolás történik: állítsuk le a járművet biztonságosan, kapcsoljuk be a vészvillogót, és értesítsük a rendőrséget, valamint a vadásztársaságot – ne mozgatjuk az állatot. Esetleg olyan eszközök használata, mint vadriasztó prizmák, figyelmeztető tükrök, reflexiós elemek az autókon.
Kétszer is vadat gázoltak csütörtökön - A tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk