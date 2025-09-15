Több vadgázolás sokkolta hétfő reggel a veszprémi autósokat (videó)

Az utakon egyre gyakrabban fordulnak elő vadgázolások Veszprém megyében, amelyek nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem sok esetben veszélybe sodorják az élőlényeket és az autóvezetőket is. A legutóbbi incidensek közül kiemelkedik a Várpalotán történt vaddisznós ütközés, illetve egy Balatonfüred környéki eset, amikor egy szarvas ugrott autó elé. Ma reggel két vad esett áldozatul a közlekedés könyörtelen valóságának.

Vadgázolás Veszprémben – egy nap alatt két baleset az utakon

Kép: mvmbiztositas.hu

Hétfő reggel őzek kerültek az autók elé Veszprémben – vadgázolás lett a találkozás vége

A Házgyári úton, valamint a 8-as főút Herend felőli, Veszprém irányába tartó szakaszán két elütött őz teteme hevert mozdulatlanul az erdősáv mellett. Az autósok egymás után haladtak el mellettük, mintha mi sem történt volna, pedig a látvány komoly figyelmeztetés: az utakon soha nem lehetünk eléggé éberek, hiszen a vadak bármelyik pillanatban felbukkanhatnak. A rendőrségi adatok szerint 2024-ben 362 vadütközéssel járó esetet regisztráltak Veszprém megyében. A szám az elmúlt években jellemzően 400 alatt ingadozik, kivéve 2021-et, amikor 426 esetet regisztráltak. A Bakony és a Balaton északi partjának erdős területein nemcsak az autósok, hanem a vadak is fokozott veszélynek vannak kitéve.

2018-ban egy nap alatt négy vadgázolás volt Veszprém megyében, de személyi sérülés nem történt

Nemrég a 73-as főúton, Paloznak térségében történt súlyos vadbaleset mutatta meg, milyen következményekkel járhat egy ütközés: egy személyautó a Nosztori-tetőnél elgázolt egy vadat, majd az árokba csúszott. A sofőrt kórházba kellett szállítani, a jármű alá szorult állatot pedig a tűzoltók és a vadásztársaság tagjai közösen szabadították ki. Az eset jól példázza, hogy a vadgázolás nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelent.

Mikor a legnagyobb a vadveszély?