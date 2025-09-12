Innovációs mérföldkő: a Valeo új gyártócsarnokot avatott Veszprémben (galéria, videó)

szeptember 12., péntek

Veszprém szeptember 12-én ünnepi esemény helyszíne volt: a Valeo átadta legújabb gyártócsarnokát, amely újabb mérföldkő a cég hazai jelenlétében. A francia hátterű technológiai vállalat 1993 óta van jelen a városban, és az évtizedek alatt a térség egyik legnagyobb munkaadójává, valamint az autóipari innováció meghatározó szereplőjévé vált.

Titzl Vivien

A  Valeo veszprémi gyárban kormányoszlop-kapcsolók, szenzorok, okoskulcsok, head-up kijelzők és kameravezérlő egységek készülnek, a most átadott új tisztatér pedig a legújabb, hatodik generációs autóipari kamerarendszerek gyártását teszi lehetővé.

Valeo Veszprém a globális élvonalban – új gyártóterületet avattak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az avatáson rangos vendégek is jelen voltak, köztük Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Muraközy Péter alpolgármester, dr. Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a HIPA képviseletében Dömötör Tekla és Szabó Péter, valamint Katona Attila, a veszprémi telephely ügyvezető igazgatója.

Valeo Veszprém: mérföldkő az autóipari fejlesztések történetében

Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszédében a Valeo három évtizedes jelenlétét méltatta:

„Köszönöm a Valeo csoportnak azt a 30 éves bizalmat, amit Veszprémbe és a térségbe fektetett. Az autóipar nemcsak Veszprémet, hanem egész Magyarországot meghatározza, és amit Önök itt létrehoztak, az az ország stratégiai szempontjából is kulcsfontosságú. A Valeo különlegessége, hogy nemcsak a gyártásban, hanem társadalmi szerepvállalásban és innovációban is élen jár. Ez az együttműködés teszi lehetővé, hogy Veszprém ne csak a kultúra fővárosa, hanem az innováció fővárosa is lehessen.”

Dr. Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szintén elismeréssel szólt a vállalat teljesítményéről:
„Gratulálok ahhoz a stratégiai előrelátáshoz és beruházássorozathoz, amely immár évtizedek óta jellemzi a Valeót. Büszkék vagyunk arra, hogy a kamara tagjai között tudhatjuk ezt a vállalatot, hiszen erős kamara nincs erős cégek nélkül. Ma minden vállalatnak számos kihívással kell szembenéznie – a fenntartható fejlődéstől a generációk közötti kommunikációig –, és ezekre a válasz az innováció. A Valeo ebben élen jár, és példát mutat a régió többi vállalkozásának is.”

Valeo Veszprém a globális élvonalban – új gyártóterületet avattak

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az esemény zárásaként Katona Attila, a veszprémi telephely ügyvezető igazgatója mondott ünnepi beszédet:
„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az iparági környezet kihívásai ellenére sikeresen megvalósítottuk ezt a fejlesztést. Az új gyártócsarnok nemcsak technológiai előrelépést, hanem jövőbe mutató növekedési lehetőséget jelent. Az igazi sikert azonban dolgozóink elkötelezettsége tette lehetővé. Ez a beruházás magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország tovább erősítse helyét az autóipari innováció nemzetközi térképén. Nemcsak kapunk, hanem vissza is kell adnunk: támogatnunk kell az oktatást, a következő generációkat és a helyi közösségeket. Ez a felelősségvállalás teszi teljessé a sikert.”

Az ünnepélyes átadón elhangzott beszédek közös üzenete, hogy a Valeo jelenléte nem csupán munkahelyeket jelent, hanem hosszú távú elkötelezettséget Veszprém és a magyar autóipar jövője iránt. Az új gyártócsarnok révén a cég tovább erősíti pozícióját a vezetéstámogató rendszerek fejlesztésében, miközben a térség gazdaságát és közösségét is gazdagítja.

 

