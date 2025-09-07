szeptember 7., vasárnap

Rangos elismerés

1 órája

Magyarország legszebb kisbirtoka – Beérett a céltudatos munka (+ galéria)

Váli Pincészet, kisbirtok kategória, környezet, borászat

A badacsonyi szőlőhegyen egy családi birtok nyerte el a Legszebb kisbirtok címet. Váli Péter évtizedek óta építi borászatát és vendégfogadóját.

Seres Elizabeth

Van valami különös varázsa annak, amikor a szőlőhegyen nemcsak bor születik, hanem egy életút is. Váli Péter badacsonyi pincészete idén elnyerte a Legszebb szőlőbirtok Magyarországon díjat kisbirtok kategóriában, és ezzel nemcsak a borok minőségét, hanem egy több mint húsz éve tartó építkezés történetét is elismerte a szakma.

Váli Péter badacsonyi pincészete elnyerte a legszebb kisbirtok díját Magyarországon. Fotó: FULOP ILDIKO
Váli Péter badacsonyi pincészete elnyerte a legszebb kisbirtok díját
Fotó: Fülöp Ildikó

Váli Péter vitte tovább a családi örökséget

A Váli Pincészet egyike azoknak a családi birtokoknak, ahol minden kő, minden sor szőlő és minden vendégmosoly mögött személyes munka, szeretet és küzdelem rejlik. „A birtok számomra nem egyszerű munkahely vagy vállalkozás, hanem egy életforma” – vallja Váli Péter, akivel a díj kapcsán beszélgettünk.

Péter története nem egy előre megtervezett karrierút volt, sokkal inkább egy szenvedélyből fakadó elhivatottság. A nagymamától örökölt kis ház és a hozzá tartozó telek volt az alap, ahol a fiatal borász először próbálta ki magát. Az első hektár, az első szőlősorok, az első hordók mind-mind tanulással, kísérletezéssel és hibákkal jártak. „Az első években sok hibát követtünk el, de a barátok mégis visszasírják azokat az időket, akkor ugyanis egységesen 500 forintba került egy palack bor” – idézte fel mosolyogva a kezdeteket.

A kis pincészet az évek során fokozatosan fejlődött. Újabb ültetvények, korszerűbb feldolgozó, vendégházak és egy barátságos vendégfogadó környezet alakult ki a birtokon. Mindez azonban nem alakult volna így kitartó munka és családi összefogás nélkül. „Egy kisbirtok csak akkor tud működni, ha családi vállalkozásként működtetik, szívvel-lélekkel” – hangsúlyozta Péter. A pincészetnél mindenki kiveszi a részét a munkából, és a vendégek is érzik, hogy nem egy ipari jellegű gazdaságba, hanem egy otthonos, szeretettel teli helyre érkeznek.

Magyarország legszebb kisbirtoka – Beérett a céltudatos munka

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Szőlőkabóca, a láthatatlan ellenség 

A borászat világában nemcsak a piac kihívásai jelentenek gondot, hanem egyre inkább a természet kiszámíthatatlansága is. Az utóbbi években a borászok egyik legnagyobb ellensége a szőlőkabóca által terjesztett betegség lett, amely komoly veszteségeket okozhat. „A betegség úgy terjed, hogy a hordozó – hasonlóan egy maláriaszúnyoghoz – megcsíp egy fertőzött növényt, majd átviszi a kórokozót az egészséges szőlőre. Ez a körforgás állandóan ismétlődik” – magyarázta Váli Péter. A kór nem válogat: érintheti a legkisebb családi gazdaságot éppúgy, mint a nagyobb ültetvényeket. Péter szerint drámai példák is akadnak: „Hallottam olyan kollégáról, akinek 16 hektárból már 8 hektárt ki kellett vágnia. Ez óriási veszteség” –  fogalmazott a borász. 

A verseny, amelyen a Váli Pincészet indult, három kategóriában hirdetett győztest: 

  • kisbirtok, 
  • középbirtok 
  • és nagybirtok. 

A kisbirtok kategóriában azok indulhatnak, akik legfeljebb tíz hektáron gazdálkodnak, és a Váli Pincészet pedig éppen ebbe a csoportba esett. A nevezés után először a közönség szavazatai döntötték el, ki kerülhet a döntőbe. „Nagyon sok a követőnk, sok a visszatérő vendégünk, és ők beszavaztak minket a döntőbe” – emlékezett vissza Péter.

Innen már egy szakmai zsűri kezébe került az ítélet. Nyolc-tíz fős bizottság érkezett a birtokra, amelynek tagjai részletes kérdőívet töltettek ki a borásszal, majd mindent ellenőriztek a helyszínen is: a szőlősorok rendezettségét, a pince állapotát, a feldolgozás körülményeit, a fajtaválasztékot és a fenntarthatóság szempontjait. Pontozásra került a turisztikai kínálat, a borkóstoló programok, a vendégházak minősége, sőt még a weboldal is. „Több órán keresztül voltak itt, mindent megnéztek. Ez egy nagyon korrekt verseny, ahol nincsenek baráti szívességek, csak a pontok számítanak” – mondta Péter.

A szigorú értékelés után született meg a döntés: a Váli Pincészet lett 2025-ben Magyarország legszebb kisbirtoka. A hírre Péter és családja százával kapta a gratulációkat. „Nem is gondoltam volna, hogy ekkora visszhangja lesz. Biztos vagyok benne, hogy ennek lesz eredménye, akár a borok értékesítésében, akár a borturisztikai szolgáltatások iránti érdeklődésben” – fogalmazott bizakodva.

A rangos díj szimbolikus is, hiszen idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját a pincészet. „Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy éppen most, 25 évesen nyertük el ezt az elismerést” – mondta meghatottan Péter, majd hozzátette: „Ez a díj nemcsak az enyém, hanem a tízfős csapatunké, a családomé, a négy gyermekemé, akik ugyanúgy jönnek, dolgoznak, szüretelnek, felszolgálnak, és persze a feleségemé, Bogié, aki mindig mellettem áll.” 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
