Magyarország legszebb kisbirtoka – Beérett a céltudatos munka (+ galéria)

Van valami különös varázsa annak, amikor a szőlőhegyen nemcsak bor születik, hanem egy életút is. Váli Péter badacsonyi pincészete idén elnyerte a Legszebb szőlőbirtok Magyarországon díjat kisbirtok kategóriában, és ezzel nemcsak a borok minőségét, hanem egy több mint húsz éve tartó építkezés történetét is elismerte a szakma.

Váli Péter badacsonyi pincészete elnyerte a legszebb kisbirtok díját

Fotó: Fülöp Ildikó

Váli Péter vitte tovább a családi örökséget

A Váli Pincészet egyike azoknak a családi birtokoknak, ahol minden kő, minden sor szőlő és minden vendégmosoly mögött személyes munka, szeretet és küzdelem rejlik. „A birtok számomra nem egyszerű munkahely vagy vállalkozás, hanem egy életforma” – vallja Váli Péter, akivel a díj kapcsán beszélgettünk.

Péter története nem egy előre megtervezett karrierút volt, sokkal inkább egy szenvedélyből fakadó elhivatottság. A nagymamától örökölt kis ház és a hozzá tartozó telek volt az alap, ahol a fiatal borász először próbálta ki magát. Az első hektár, az első szőlősorok, az első hordók mind-mind tanulással, kísérletezéssel és hibákkal jártak. „Az első években sok hibát követtünk el, de a barátok mégis visszasírják azokat az időket, akkor ugyanis egységesen 500 forintba került egy palack bor” – idézte fel mosolyogva a kezdeteket.

A kis pincészet az évek során fokozatosan fejlődött. Újabb ültetvények, korszerűbb feldolgozó, vendégházak és egy barátságos vendégfogadó környezet alakult ki a birtokon. Mindez azonban nem alakult volna így kitartó munka és családi összefogás nélkül. „Egy kisbirtok csak akkor tud működni, ha családi vállalkozásként működtetik, szívvel-lélekkel” – hangsúlyozta Péter. A pincészetnél mindenki kiveszi a részét a munkából, és a vendégek is érzik, hogy nem egy ipari jellegű gazdaságba, hanem egy otthonos, szeretettel teli helyre érkeznek.