szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Térségfejlesztés

1 órája

Üzleti reggelit tartottak a térség vállalkozásainak vezetőivel

Címkék#Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Dr Navracsics Tibor#vállalkozás

Szeptember 19-én ismét összeült a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások vezetőivel és döntéshozókkal, hogy átbeszéljék merre tart a térség gazdasága, és milyen fejlesztésekre van szükség.

Veol.hu

A rendezvényen részt vett Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Porga Gyula polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. Dr. Simon Attila, a VKIK elnöke elmondta, hogy a rendezvény célja egy olyan fórum megteremtése, ahol a vállalkozások vezetői őszintén megoszthatják nehézségeiket és sikereiket, miközben a kormányzati, önkormányzati és országgyűlési vezetők közvetlenül hallhatják a felmerülő problémákat és javaslatokat – olvasható a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oldalán

Navracsics Tibor szerint céljuk az uniós források teljes körű elérhetősége, főként a vállalkozásfejlesztés, K+F, valamint az egészségügyi beruházások terén
Navracsics Tibor szerint céljuk az uniós források teljes körű elérhetősége, főként a vállalkozásfejlesztés, K+F, valamint az egészségügyi beruházások terén
Fotó: Burger Zsolt

Dr. Navracsics Tibor elmondta: a 2021–2027-es uniós ciklusban Magyarország 21 milliárd euróra jogosult, amelyből 8,5 milliárd továbbra is felfüggesztve van. Eddig 13 milliárdot hívtak le, 2025-ben 2,14, 2026-ban 2,5 milliárd euró érkezhet. Cél a források teljes körű elérhetősége, főként a vállalkozásfejlesztés, K+F, valamint az egészségügyi beruházások terén.

A gazdasági kihívások között említette a nyersanyagárak drágulását, a beruházások visszaesését, a háború hatásait és az elektromobilitási piac bizonytalanságát. Bár az európai kereslet nőni kezdett, a hazai autóipar – többek között a BMW, a BYD, a Mercedes és az Audi gyárai – továbbra is nehéz helyzetben van.

A miniszter szerint csökkenteni kell a térségi gazdasági különbségeket, elsősorban a Várpalota–Veszprém–Ajka–Pápa tengely fejlesztésével, amihez elengedhetetlen több főút – köztük a 71-es, 77-es, 8-as és 84-es – korszerűsítése; a 8-as Herend–Devecser szakaszának tervei már elkészültek.

Porga Gyula polgármester jelezte, hogy a veszprémi elkerülő építése 2025–2030 között valósulhat meg. Az idei iparűzési adóbevétel meghaladja a tavalyit, a többletet a járás fejlesztésére fordítják, többek között közbiztonsági, egészségügyi és intézményi beruházásokra. Kiemelte, hogy a kulturális fővárosi program fejlesztései fenntarthatóak, és megemlítette a város új létesítményét, a CODE-ot, amely üzleti és gazdasági lehetőségeket kínál.

A vállalkozásokat érintő problémák

A vállalkozások képviselői a növekvő bér- és működési költségeket, az alacsony beruházási kedvet és a likviditási gondokat emelték ki, ami miatt egyre nagyobb az igény a Széchenyi Kártya Programra. Többen jelezték, hogy a kínai nagyvállalatok beszállítói körébe nehéz bekerülni, ahol a kulturális különbségek és az infláció miatt versenyhátrányban vannak az európai cégek.

A turizmusban a nyári szezon sikeres volt, de ősszel visszaesés látszik, különösen a konferencia-turizmusban. A Balaton továbbra is vonzó, ám a szezonalitás, a magas költségek és a hatékonysági problémák miatt sok vállalkozás nehézségekkel küzd. A résztvevők összehangolt fejlesztési programokat és központi marketinget sürgettek a négyévszakos turizmus érdekében.

A vállalkozók hangsúlyozták az energetikai fejlesztési pályázatok szükségességét, és rámutattak, hogy a magyar gazdaság túlzottan függ a gyengélkedő német piactól, ezért új piacokra és jobb infrastruktúrára lenne szükség. A fórum végén bejelentették: november 14-én Herenden újabb egyeztetés lesz a 8-as út fejlesztéséről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu