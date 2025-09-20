Üzleti reggelit tartottak a térség vállalkozásainak vezetőivel

A rendezvényen részt vett Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Porga Gyula polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. Dr. Simon Attila, a VKIK elnöke elmondta, hogy a rendezvény célja egy olyan fórum megteremtése, ahol a vállalkozások vezetői őszintén megoszthatják nehézségeiket és sikereiket, miközben a kormányzati, önkormányzati és országgyűlési vezetők közvetlenül hallhatják a felmerülő problémákat és javaslatokat – olvasható a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oldalán.

Navracsics Tibor szerint céljuk az uniós források teljes körű elérhetősége, főként a vállalkozásfejlesztés, K+F, valamint az egészségügyi beruházások terén

Fotó: Burger Zsolt

Dr. Navracsics Tibor elmondta: a 2021–2027-es uniós ciklusban Magyarország 21 milliárd euróra jogosult, amelyből 8,5 milliárd továbbra is felfüggesztve van. Eddig 13 milliárdot hívtak le, 2025-ben 2,14, 2026-ban 2,5 milliárd euró érkezhet. Cél a források teljes körű elérhetősége, főként a vállalkozásfejlesztés, K+F, valamint az egészségügyi beruházások terén.

A gazdasági kihívások között említette a nyersanyagárak drágulását, a beruházások visszaesését, a háború hatásait és az elektromobilitási piac bizonytalanságát. Bár az európai kereslet nőni kezdett, a hazai autóipar – többek között a BMW, a BYD, a Mercedes és az Audi gyárai – továbbra is nehéz helyzetben van.

A miniszter szerint csökkenteni kell a térségi gazdasági különbségeket, elsősorban a Várpalota–Veszprém–Ajka–Pápa tengely fejlesztésével, amihez elengedhetetlen több főút – köztük a 71-es, 77-es, 8-as és 84-es – korszerűsítése; a 8-as Herend–Devecser szakaszának tervei már elkészültek.

Porga Gyula polgármester jelezte, hogy a veszprémi elkerülő építése 2025–2030 között valósulhat meg. Az idei iparűzési adóbevétel meghaladja a tavalyit, a többletet a járás fejlesztésére fordítják, többek között közbiztonsági, egészségügyi és intézményi beruházásokra. Kiemelte, hogy a kulturális fővárosi program fejlesztései fenntarthatóak, és megemlítette a város új létesítményét, a CODE-ot, amely üzleti és gazdasági lehetőségeket kínál.

A vállalkozásokat érintő problémák

A vállalkozások képviselői a növekvő bér- és működési költségeket, az alacsony beruházási kedvet és a likviditási gondokat emelték ki, ami miatt egyre nagyobb az igény a Széchenyi Kártya Programra. Többen jelezték, hogy a kínai nagyvállalatok beszállítói körébe nehéz bekerülni, ahol a kulturális különbségek és az infláció miatt versenyhátrányban vannak az európai cégek.