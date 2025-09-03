Új tábla
34 perce
Közlekedési változás a gyerekek biztonságáért
Alsóörsön, az Endrődi Sándor utcában közlekedési változtatást hajtottak végre, ami sokakat érinthet.
Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a község honlapjára tett ki tájékoztatást a közlekedési változásról. A gyermekek védelme érdekében, közlekedési szakember bevonásával várakozni tilos táblát (40 méterig – kiegészítő táblával) helyezek el az Endrődi Sándor Református Általános Iskola bejáratától délre.
A tábla a cukrászdánál lévő gyalogátkelőhelyig megtiltja az 5 percnél hosszabb ideig tartó megállást.
Milyen szabályok vonatkoznak a várakozni tilos táblával ellátott szakaszra?
A várakozni tilos táblánál meg lehet állni, de
- csak a ki- és beszállás idejére (például iskolánál, ha felvesszük a gyermeket),
- a ki- és berakodás idejére, illetve
- egyéb okokból legfeljebb 5 percig, ha a járművezető a járműnél marad.
