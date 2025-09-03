szeptember 3., szerda

Közlekedési változás a gyerekek biztonságáért

Címkék#Alsóörs#közlekedési változás#gyermek

Alsóörsön, az Endrődi Sándor utcában közlekedési változtatást hajtottak végre, ami sokakat érinthet.

Szilas Lilla

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a község honlapjára tett ki tájékoztatást a közlekedési változásról. A gyermekek védelme érdekében, közlekedési szakember bevonásával várakozni tilos táblát (40 méterig – kiegészítő táblával) helyezek el az Endrődi Sándor Református Általános Iskola bejáratától délre.

A gyermekek védelme érdekében várakozni tilos táblát helyeztek el az iskolánál
Fotó: alsoors.hu

A tábla a cukrászdánál lévő gyalogátkelőhelyig megtiltja az 5 percnél hosszabb ideig tartó megállást.

Milyen szabályok vonatkoznak a várakozni tilos táblával ellátott szakaszra?

A várakozni tilos táblánál meg lehet állni, de

  • csak a ki- és beszállás idejére (például iskolánál, ha felvesszük a gyermeket),
  • a ki- és berakodás idejére, illetve
  • egyéb okokból legfeljebb 5 percig, ha a járművezető a járműnél marad.

 

