Közlekedési változás a gyerekek biztonságáért

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a község honlapjára tett ki tájékoztatást a közlekedési változásról. A gyermekek védelme érdekében, közlekedési szakember bevonásával várakozni tilos táblát (40 méterig – kiegészítő táblával) helyezek el az Endrődi Sándor Református Általános Iskola bejáratától délre.

A gyermekek védelme érdekében várakozni tilos táblát helyeztek el az iskolánál

Fotó: alsoors.hu

A tábla a cukrászdánál lévő gyalogátkelőhelyig megtiltja az 5 percnél hosszabb ideig tartó megállást.

Milyen szabályok vonatkoznak a várakozni tilos táblával ellátott szakaszra?

A várakozni tilos táblánál meg lehet állni, de