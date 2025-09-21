Megújul a pápai Várkertfürdő

A Várkertfürdő öltözői eddig inkább a praktikumról szóltak, pontosan olyan képet festett, amit bármelyik uszodában megszokhattunk. A mostani átalakítással viszont teljesen új élmény fogadja majd a vendégeket, szó szerint, ugyanis a recepciót is újragondolták a szakemberek.

A tervek szerint így fog kinézni a Várkertfürdő öltözője

Forrás: Pápai Médiacentrum

A Várkertfürdő öltözőire ráfért a ráncfelvarrás

Az új belső terekben a kő, a beton és a fa kombinációja dominál: olyan anyagok, amelyek időtállóak és elegánsak, miközben melegséget sugároznak. A világítás is tudatos tervezést kap, hogy a kevés természetes fény helyett barátságos, modern spa-hangulat töltse meg az öltözőket és a zuhanyzókat.

Forrás: Pápai Médiacentrum

Több lépésben újulhat meg a fürdő

A mostani ütemben az öltözőblokkok kapják az új külsőt, de a tervek szerint a recepció arculata és a fürdő további kiszolgáló egységei is a koncepció szellemében születhetnek újjá – értesült a Pápai Médiacentrum. A folyamat nemcsak a vendégélményt emeli magasabb szintre, hanem egységes, hosszú távon is fenntartható arculatot teremt.

Büszkeség a városnak

A Várkertfürdő – a szomszédos kempinggel együtt – régóta Pápa egyik legfontosabb turisztikai vonzereje. A belsőépítészeti megújulás célja, hogy a fürdő nemzetközi mércével is versenyképes legyen, és olyan színvonalat képviseljen, amelyre a helyiek és a környék lakói egyaránt büszkék lehetnek.