Modern elegancia

4 órája

Megújul a pápai Várkertfürdő

Címkék#felújítás#öltöző#Várkertfürdő#arculat

Pápán szeptember közepén új fejezet kezdődött a város egyik legfontosabb turisztikai központja, a Várkertfürdő életében: elindult az öltözők és a hozzájuk tartozó vizesblokkok belsőépítészeti felújítása. A projekt 230 négyzetméternyi területet érint, de a tervezők messzebbre tekintenek – az itt születő koncepció hosszú távon az egész fürdő arculatának alapját adhatja.

Haraszti Gábor

A Várkertfürdő öltözői eddig inkább a praktikumról szóltak, pontosan olyan képet festett, amit bármelyik uszodában megszokhattunk. A mostani átalakítással viszont teljesen új élmény fogadja majd a vendégeket, szó szerint, ugyanis a recepciót is újragondolták a szakemberek. 

Várkertfürdő - megújulnak a pápai létesítmény öltözői, vizesblokkjai
A tervek szerint így fog kinézni a Várkertfürdő öltözője
Forrás: Pápai Médiacentrum

A Várkertfürdő öltözőire ráfért a ráncfelvarrás

Az új belső terekben a kő, a beton és a fa kombinációja dominál: olyan anyagok, amelyek időtállóak és elegánsak, miközben melegséget sugároznak. A világítás is tudatos tervezést kap, hogy a kevés természetes fény helyett barátságos, modern spa-hangulat töltse meg az öltözőket és a zuhanyzókat.

Az új belső terekben a kő, a beton és a fa kombinációja dominál
Forrás: Pápai Médiacentrum

Több lépésben újulhat meg a fürdő
A mostani ütemben az öltözőblokkok kapják az új külsőt, de a tervek szerint a recepció arculata és a fürdő további kiszolgáló egységei is a koncepció szellemében születhetnek újjá – értesült a Pápai Médiacentrum. A folyamat nemcsak a vendégélményt emeli magasabb szintre, hanem egységes, hosszú távon is fenntartható arculatot teremt.

Büszkeség a városnak
A Várkertfürdő – a szomszédos kempinggel együtt – régóta Pápa egyik legfontosabb turisztikai vonzereje. A belsőépítészeti megújulás célja, hogy a fürdő nemzetközi mércével is versenyképes legyen, és olyan színvonalat képviseljen, amelyre a helyiek és a környék lakói egyaránt büszkék lehetnek.

A világítás is tudatos tervezést kap
Forrás: Pápai Médiacentrum

 

