SUMODO projekt

Városi mobilitás kérdőív

A SUMODO nemzetközi projekt célja, hogy jobban megértsük azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az autótulajdonlást és az autóhasználatot, annak érdekében, hogy javítsuk a „15 perces városok” tervezését és társadalmi elfogadottságát.

Szilas Lilla

Veszprém Önkormányzata részt vesz az „SUMODO” projektben, amit az Európai Unió a DUT (Driving Urban Transition) keretből részesített támogatásban. A SUMODO (Sustainable Urban MObility Development in Outskirts- Fenntartható Mobilitási Fejlesztés a Külvárosokban) című projekt a spanyol, lengyel és magyar résztvevőkkel a 15 perces város modell gyakorlatba ültetését vizsgálja több helyszínen, így nálunk Veszprémben is.

15 perces város modell gyakorlatba ültetése
Fotó: veszprem.hu

A projekt keretében egy kérdőíves kutatás is elindult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről.

15 perces város modell

A 15 perces város koncepciója egy várostervezési modell, aminek a lényege, hogy minden fontos szolgáltatás – beleértve a munkahelyet, üzleteket, egyéb szolgáltatásokat és szórakozási lehetőségeket – elérhető legyen 15 percen belül gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel. Így jelentősen csökkenthető az utazással töltött idő, az autóhasználat, a légszennyezés és zajterhelés, ami javítja az életminőséget. A felszabaduló parkolóhelyek helyén zöldfelületek, parkok és közösségi terek alakíthatók ki, amelyek elősegítik a helyi közösségek kialakulását, és nyáron hűsitik a környezetüket.

A kérdőívet kitöltők válaszai hozzájárulnak ahhoz a kutatáshoz, amely a fenntarthatóbb, hozzáférhetőbb és élhetőbb városi környezetek kialakítását segíti elő egész Európában. A kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. Egyik kérdés sem kötelező, és minden válasz névtelenül kerül rögzítésre.

 

