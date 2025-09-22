Közösség és jótékonyság a városrészi napon (galéria)

A pápai városrészi nap egyik fénypontja a hagyományos jótékonysági főzőverseny volt, amelyre 14 csapat nevezett, további kettő pedig versenyen kívül főzött a jó ügy érdekében. A bográcsokban változatos és ínycsiklandó ételek készültek – többek között sertéspörkölt és gulyásleves.

A városrészi napon a gyerekekről sem feledkeztek meg

Fotó: Haraszti Gábor

A városrészi nap elsősorban a gyermekekről szólt

A zsűri döntése szerint a Jóképűek csapata vitte haza a győztesnek járó elismerést, csülökpörköltjükkel. A közös főzés bevételéből összesen 403.700 forint gyűlt össze, amelyet a szervezők a Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány támogatására ajánlottak fel.

A pápai Fidesz-csoport a harmadik helyet szerezte meg a főzőversenyen

Forrás: Venczel Csaba - Facebook

Kutyák és gazdáik reflektorfényben

A kutyaszépségverseny és tappancstusa is sokakat vonzott, ahol 15 négylábú mutatkozott be. A mezőnyben a NOÉ Állatotthon Alapítvány örökbefogadható kutyusai is szerepeltek. A zsűri és a szponzorok több különdíjat is kiosztottak, a legnagyobb sikert azonban Ozzy, Sinkó Rebeka 9 éves kutyája aratta, aki a „legszebb” és a „legügyesebb” kutya díját is elnyerte.