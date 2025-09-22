szeptember 22., hétfő

Pápa: Tókert-Vajda Városrészi Nap

1 órája

Közösség és jótékonyság a városrészi napon (galéria)

Címkék#Pápa (város)#városrészi#kutyaszépségverseny#főzőverseny

Szombaton a Külső-várkerti szabadidőpark adott otthont a Tókert-Vajda városrészi napnak, amely gazdag programkínálattal várta a helyieket és az érdeklődőket. A rendezvény célja a közösség összekovácsolása, a családok szórakoztatása és egyben egy jótékony ügy támogatása volt.

Haraszti Gábor

A pápai városrészi nap egyik fénypontja a hagyományos jótékonysági főzőverseny volt, amelyre 14 csapat nevezett, további kettő pedig versenyen kívül főzött a jó ügy érdekében. A bográcsokban változatos és ínycsiklandó ételek készültek – többek között sertéspörkölt és gulyásleves.

Városrészi Nap a Tókertben és a Vajda lakótelepen élőknek
A városrészi napon a gyerekekről sem feledkeztek meg
Fotó: Haraszti Gábor

A városrészi nap elsősorban a gyermekekről szólt

A zsűri döntése szerint a Jóképűek csapata vitte haza a győztesnek járó elismerést, csülökpörköltjükkel. A közös főzés bevételéből összesen 403.700 forint gyűlt össze, amelyet a szervezők a Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány támogatására ajánlottak fel.

A pápai Fidesz-csoport a harmadik helyet szerezte meg a főzőversenyen
Forrás: Venczel Csaba - Facebook

Kutyák és gazdáik reflektorfényben
A kutyaszépségverseny és tappancstusa is sokakat vonzott, ahol 15 négylábú mutatkozott be. A mezőnyben a NOÉ Állatotthon Alapítvány örökbefogadható kutyusai is szerepeltek. A zsűri és a szponzorok több különdíjat is kiosztottak, a legnagyobb sikert azonban Ozzy, Sinkó Rebeka 9 éves kutyája aratta, aki a „legszebb” és a „legügyesebb” kutya díját is elnyerte.

Közösség és jótékonyság a városrészi napon

Fotók: Haraszti Gábor/Napló

Közösségi versengés
A jókedv és a versenyszellem jegyében zajlott a városrészi viadal, ahol családok és baráti társaságok mérték össze tudásukat és ügyességüket. A résztvevők különféle állomásokon logikai feladatokat és ügyességi próbákat teljesítettek. Az eredményhirdetéskor a Taylors nyerte el a „Legokosabb csapat” címet, míg a „Legügyesebb csapat” elismerését Antal-Horák Márk csapata vihette haza.

A színpad délután folyamán folyamatosan kínált szórakozást: fellépett a Szó és Kép Színpad, a Black Bunny Rock and Roll Club, valamint az RVX zenekar, akik garantálták a jó hangulatot. A legfiatalabbak sem unatkoztak: ugrálóvár, mászófal, arcfestés és játékpark várta őket, így a családok minden tagja megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. A nap zárásaként a résztvevők egy vidám tópartin kapcsolódhattak ki, ahol Dj Béci gondoskodott a fergeteges hangulatról.

 

