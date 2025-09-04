A váróterem, ahol megáll az idő

Az orvosi váróterem bejáratánál a sorszámok szépen sorakoznak a papíron, de a valóságban olyanok, mint a vonat menetrend: van, de kár komolyan venni. Közben a köhintés versenyszám zajlik – ki tud nagyobbat, szárazabbat, drámaibbat köhögni, hogy mindenki lássa: ő az igazi páciens.

A váróteremben a percek óráknak tűnnek

Forrás: pannondoktor.hu

A váróterem más dimenzió

Sajátos közösségi élet ez. Van, aki beszámol a szomszéd szívritmuszavaráról, más a tévében látott csodadiétát osztja meg, és akad, aki miután feltette a Hogy vagy? kérdést, levegővétel nélkül már sorolja is saját bajait. Hát így telnek az órák. Mire végre kinyílik az ajtó, és a nővér kimondja a nevünket, már el is felejtettük, miért jöttünk. Csak egy dologban lehetünk biztosak: hogy a váróteremben az idő nem gyógyít, hanem próbára tesz.