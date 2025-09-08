Motorzúgás, krómozott monstrumok és füstfelhő (+videó)

Várpalota ezen a hétvégén megtelt dübörgő motorhangokkal, krómozott fényezésű monstrumokkal és a kamionos életérzés rajongóival. A 40. Várpalotai Napok keretében megtartott VárTruck sok látogatót vonzott: a parkolóban több tucatnyi impozáns nyerges vontató, oldtimer kamion és látványosan feldíszített teherautó sorakozott fel, hogy lenyűgözze a közönséget.

VárTruck – a legnagyobb sikert a kamionkaraván aratta

Forrás: Motorosok Világa Magazin

VárTruck – nemcsak felvonulás

A rendezvény nemcsak a szakma iránt érdeklődőknek szólt, hanem családi programként is remek kikapcsolódást nyújtott. A nap folyamán látványos felvonulás, gumiabrocs-görgető verseny, hangnyomásmérés, kamion-szépségverseny is színesítette a programot. A legnagyobb sikert talán a kivilágított kamionkaraván aratta, amely végiggurult a városon – a gyerekek tátott szájjal csodálták a fénypompában úszó monstrumokat.

A sofőrök között persze akadtak régi motorosok és fiatal tehetségek is. Sok jármű tulajdonosa hosszú heteken, hónapokon át készült a találkozóra: makulátlanul csillogó fényezések, egyedi fényezési motívumok és különleges kiegészítők árulkodtak a szenvedélyről és elhivatottságról.