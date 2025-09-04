Két első osztály indult Vaszaron

A meghívottak jelenléte nemcsak Vaszar ünnepét emelte magasabb rangra, hanem kifejezte a fenntartó, a Pápai Tankerületi Központ, a környékbeli települések és az iskola szoros összefonódását is. Egyúttal jelezte az oktatásba vetett bizalmat és a jövő iránti elköteleződést, amit Mezei Zsolt, Vaszar polgármestere rövid köszöntőjében is hangsúlyozott.

Meghitt tanévnyitót rendeztek Vaszaron

Fotó: Ihász Gábor Általános Iskola

Vaszar ismét előrelépett

– Különösen nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy – akárcsak a 2023/2024-es tanévben – az ideiben is lehetőség nyílt két első osztály indítására. Ez nem csupán ritka és kiemelkedő esemény egy községi iskola életében, hanem egyben a szülők bizalmának, a pedagógusok áldozatos munkájának, a közösség összefogásának és a fenntartó támogatásának kézzelfogható bizonyítéka is. Olyan megtiszteltetés és dicsőség ez számunkra, amely erőt és hitet ad a jövő kihívásaihoz – mondta Polhammerné Frend Adrienn igazgató.

Polhammerné Frend Adrienn is köszöntötte a vaszari diákokat

Forrás: Ihász Gábor Általános Iskola

Az ünnepélyt a diákok kedves műsora tette teljessé: az elsősök bájos szereplése és a felsőbb évfolyamok előadásai egyaránt helyet kaptak benne. A fellépők szívből jövő igyekezete és az igazgató meséje a „vaszari tudás palotájáról” méltó módon nyitotta meg a 2025/2026-os tanévet, amelyre az Ihász Gábor Általános Iskolában reményekkel és bizakodással tekintenek.