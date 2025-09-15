Ilyen időjárással indul a hét – Megérkezett az indián nyár (videó)

szeptember 15., hétfő

Ködös reggel, napsütéses délután, kora őszi, 20–25 fokos hőmérséklet – így indul a hét. Az időjárás szinte tankönyvi példája annak, amit sokan vénasszonyok nyarának, mások pedig indián nyárnak hívnak.

Megérkezett a vénasszonyok nyara: hétfő reggel főként a Dunántúl délnyugati részén képződik köd, amely azonban délelőttre feloszlik. Ezt követően országszerte napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, csupán az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A hőmérséklet kellemesen alakul: 20 és 25 fok között várható, vagyis igazi kora őszi időnk lesz – írja a köpönyeg.hu.

Elkezdődött a vénasszonyok nyara
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Elkezdődött a vénasszonyok nyara

Van, aki így hívja, van, aki másképp, de egy biztos: a legtöbben szeretik az őszi időjárásnak ezt a szakaszát. A vénasszonyok nyara azokat a szeptember végi, október eleji napokat jelöli, amikor nincs csapadék, ragyog a Nap, és a szél sem fúj erősen.

A kifejezés eredete a régi időkre vezethető vissza: amikor megérkeztek a hűvös reggelek, az idősebb asszonyok délutánonként szívesen ültek ki a házak elé, hogy felmelegedjenek a nap sugarainál. Nyáron a tűző meleg miatt ez nem volt szokás, ősszel azonban éppen ideális volt hozzá az időjárás. Innen ered a vénasszonyok nyara elnevezés.

És mi az indián nyár?

Az indián nyár kifejezés Észak-Amerikából származik, és nagyjából ugyanazt az időszakot jelöli, mint a vénasszonyok nyara. Egyes magyarázatok szerint azért kapta ezt a nevet, mert az amerikai őslakosok az ősz kellemes, napos szakaszában indultak hosszabb vadászatokra. Más értelmezés szerint a táj színei – a sárgába, vörösbe forduló erdők – idézik az indiánok hagyományos viseletének színeit.

Hangolódj az őszre!

Akár vénasszonyok nyarának, akár indián nyárnak nevezzük, egy biztos: ezek a szeptemberi és októberi napok a legkellemesebbek az őszben. Ilyenkor jólesik a természetben sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak kiülni a teraszra egy kávéval. A wellnessnek is különleges hangulatot ad: a kültéri termálfürdőzés és a szaunázás utáni, napsütötte pihenőben való relaxálás ilyenkor igazán páratlan élmény.

 

