Retró véradás: 29 helyszínen várják a segíteni vágyókat a 70-80-90-es évek hangulatában

Az idei szlogen – „Retró Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.” – nem véletlenül született. A szervezők célja, hogy rámutassanak: minden véradás egy újabb fejezetet ír egy közös történetben, amelynek főszereplői az önkéntes véradók. A 17 év alatt számtalan életmentő történet született, amelyek közül sok már legendássá vált a véradói közösségben.

Véradás retró hangulatban

Forrás: Országos Vérellátó Szolgálat

A szeptember 6-i nap nemcsak a segítségről, hanem a jókedvről is szól. A véradás után mindenki a klasszikus sör-virsli menüvel és a 70–80–90-es évek zenéjével kapcsolódhat ki. A cél, hogy a véradás élménnyé váljon, amelyhez szívesen térnek vissza az önkéntesek évről évre.

Kik vehetnek részt?

Az Országos Vérellátó Szolgálat szeretettel vár minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, aki legalább 50 kg testsúlyú, és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, TAJ- és lakcímkártyával. Országszerte összesen 29 helyszínen nyílik lehetőség a múltidéző véradásra. A további helyszínek IDE kattintva elérhetőek.

Veszprémi helyszín és időpont

A veszprémieknek sem kell messzire menniük: a Veszprémi Területi Vérellátó (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.) 8.00–14.00 óra között várja mindazokat, akik szeretnének segíteni.

Egy véradással életet menthet

A szervezők emlékeztetnek: egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. Így a Retró Véradás egyszerre nyújt nosztalgikus élményt és ad lehetőséget arra, hogy valaki más számára a történet boldog folytatást kapjon.