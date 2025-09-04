Innen lesz a legszebb a vérhold: TOP10 balatoni, bakonyi kilátópont, ahol átélheted

Mint arról már beszámoltunk, vasárnap este hét óra után kezdődik a teljes holdfogyatkozás, vagyis a vérhold, amely több mint egy órán át vörös fénybe borítja a Holdat. Ehhez nem kell más, csak egy nyugodt pont a természetben, ahonnan szabadon rálátunk a horizontra. A mostani ráadásul azért is lesz különleges, mert teljes holdfogyatkozás is lesz, ráadásul majd' másfél órán át fog tartani.

Vasárnap este vérhold festi vörösre az eget.

Forrás: illusztráció: Medve Zoltán

10 mesés helyszín: itt érdemes lesni a vérholdat

A csillagászati jelenség önmagában is lenyűgöző, de a megfelelő háttérrel életre szóló emlékké válhat. Most bemutatjuk azokat a helyeket Veszprém megyében, ahonnan igazán különleges élmény lesz megcsodálni a vérholdat. Ezek a kilátópontok, várromok és hegytetők nemcsak szabad rálátást adnak a horizontra, hanem a táj szépségével is hozzátesznek az élményhez.

1. Somló-hegy - panoráma a szőlők fölött

A Somló tetejéről szinte az egész megye belátható. A szőlősorok között felsétálva különleges hangulatot ad a vörösen derengő Hold – ráadásul a hegy tetején több nyitott pont is van, ahol zavartalanul gyönyörködhetünk az égboltban.

2. Szent György-hegy - présházak és kilátópontok között

A Balaton-felvidék egyik legismertebb tanúhegye. A présházak mellől vagy a kilátópontokról tisztán látszik a horizont – a holdfogyatkozás fotósoknak és túrázóknak is igazi élmény innen.

3. Kab-hegy - a Bakony tetejéről

A Bakony legmagasabb pontja kiváló rálátást ad a környékre. A fenyvesek közül kilépve széles panoráma tárul fel – ha tiszta az idő, a vérhold itt igazán drámai látványt nyújt.

4. Haláp-hegy - különleges bazaltkúp

A félig kibányászott hegy tetejéről szinte körpanoráma nyílik. A Balaton, a tanúhegyek és a vörös Hold együtt igazán emlékezetes kombinációt alkot.

5. Hegyesd vára - romok között az égbolt

A kis várromhoz rövid sétával fel lehet jutni. Felül a csend, a falu fényei és a nyitott horizont ideális környezetet adnak a holdfogyatkozás megfigyeléséhez.

6. Fonyód felől a Balaton tükrében

Bár a megye határán túl van, a Balaton vizében tükröződő vérhold páratlan élményt ad. A tó partjáról vagy a fonyódi magaspartról a Hold és a víz együtt mutatja legszebb arcát.