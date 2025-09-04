45 perce
Innen lesz a legszebb a vérhold: TOP10 balatoni, bakonyi kilátópont, ahol átélheted
A jelenség ritka és látványos: a Hold vöröses árnyalatban ragyog fel az égen. A vérhold ezúttal szabad szemmel is jól látható lesz, ha megfelelő helyszínt választunk. Veszprém megyében, a Balatonnál, a Badacsonyban és a Bakonyban is számos pont kínál tökéletes rálátást a horizontra - mutatunk tíz olyan helyet, ahonnan igazán különleges élmény lesz megfigyelni.
Mint arról már beszámoltunk, vasárnap este hét óra után kezdődik a teljes holdfogyatkozás, vagyis a vérhold, amely több mint egy órán át vörös fénybe borítja a Holdat. Ehhez nem kell más, csak egy nyugodt pont a természetben, ahonnan szabadon rálátunk a horizontra. A mostani ráadásul azért is lesz különleges, mert teljes holdfogyatkozás is lesz, ráadásul majd' másfél órán át fog tartani.
10 mesés helyszín: itt érdemes lesni a vérholdat
A csillagászati jelenség önmagában is lenyűgöző, de a megfelelő háttérrel életre szóló emlékké válhat. Most bemutatjuk azokat a helyeket Veszprém megyében, ahonnan igazán különleges élmény lesz megcsodálni a vérholdat. Ezek a kilátópontok, várromok és hegytetők nemcsak szabad rálátást adnak a horizontra, hanem a táj szépségével is hozzátesznek az élményhez.
1. Somló-hegy - panoráma a szőlők fölött
A Somló tetejéről szinte az egész megye belátható. A szőlősorok között felsétálva különleges hangulatot ad a vörösen derengő Hold – ráadásul a hegy tetején több nyitott pont is van, ahol zavartalanul gyönyörködhetünk az égboltban.
2. Szent György-hegy - présházak és kilátópontok között
A Balaton-felvidék egyik legismertebb tanúhegye. A présházak mellől vagy a kilátópontokról tisztán látszik a horizont – a holdfogyatkozás fotósoknak és túrázóknak is igazi élmény innen.
3. Kab-hegy - a Bakony tetejéről
A Bakony legmagasabb pontja kiváló rálátást ad a környékre. A fenyvesek közül kilépve széles panoráma tárul fel – ha tiszta az idő, a vérhold itt igazán drámai látványt nyújt.
4. Haláp-hegy - különleges bazaltkúp
A félig kibányászott hegy tetejéről szinte körpanoráma nyílik. A Balaton, a tanúhegyek és a vörös Hold együtt igazán emlékezetes kombinációt alkot.
5. Hegyesd vára - romok között az égbolt
A kis várromhoz rövid sétával fel lehet jutni. Felül a csend, a falu fényei és a nyitott horizont ideális környezetet adnak a holdfogyatkozás megfigyeléséhez.
6. Fonyód felől a Balaton tükrében
Bár a megye határán túl van, a Balaton vizében tükröződő vérhold páratlan élményt ad. A tó partjáról vagy a fonyódi magaspartról a Hold és a víz együtt mutatja legszebb arcát.
7. Csobánc vára - kilátás minden irányba
A várrom tetejéről egyszerre látni a Balatont, a tanúhegyeket és a távoli településeket. Ilyen tágas panorámával a vérhold felejthetetlen lesz.
8. Nagyvázsony - a Kinizsi-vár környékén
A várfalak mellől, vagy a környék dombjairól érdemes felnézni az égre. A történelmi környezet és a sötét égbolt különleges hangulatot ad a megfigyeléshez.
9. Zirc - a Bakony szívében
Az apátság parkjától kicsit távolabb, nyíltabb terepen szinte teljes csendben lehet élvezni a jelenséget. A Bakony tiszta levegője miatt az égbolt is különösen ragyogó.
10. Tihany - a kolostor és a Balaton panorámájával
A félsziget magaslatairól a Balaton és a vérhold látványa egyszerre tárul elénk. Ideális hely pároknak és fotósoknak is, hiszen kevés díszlet versenyezhet ezzel a kettősséggel.
Tippek a vérhold megfigyeléséhez
- Menj időben, már napnyugtára érkezz a választott helyre, hogy kényelmesen elfoglald a legjobb pontot.
- Vigyél magaddal meleg ruhát vagy takarót, mert este gyorsan lehűlhet a levegő.
- Egy termosznyi tea vagy kávé nemcsak melegen tart, hanem fokozza a hangulatot is.
- Ha fotózni szeretnél, állványt érdemes használni, de a saját szemeddel lesz a legszebb a látvány.
- Kerüld a városi fényeket: minél sötétebb a környezet, annál tisztább élmény a vérhold.
A vérhold ritka vendég az égbolton, ezért minden alkalom különleges. Veszprém megye hegyei, várai és kilátói most díszletet adnak ehhez a csodához - legyen szó egy baráti kirándulásról, családi programról vagy egy csendes, elmélyülős estéről. Vasárnap este csak egy dolgod lesz: keresni egy szép helyet, felnézni az égre, és hagyni, hogy elvarázsoljon a természet egyik legkülönlegesebb előadása.
Ezek a helyek is tökéletesek lehetnek a teljes holdfogyatkozás megnézéséhez:
10 titkos, de csodás hely a Balaton körül
A legszebb kilátópontok a magyar tengernél