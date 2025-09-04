szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fogyatkozás

1 órája

Ezt az égi jelenséget nem hagyhatod ki!

Címkék#misztikum#Hold#holdfogyatkozás#égbolt

Kevés égi jelenség van, amely annyira magával ragadja az emberek képzeletét, mint a vérhold. Ez a misztikus, vörösbe öltöző Hold egyszerre természettudományos csoda és kulturális szimbólum: magyarázatát megtaláljuk a csillagászatban, de a történelem során hiedelmek, jóslatok és spirituális rítusok is kapcsolódtak hozzá. Vasárnap megcsodálható.

Medve Zoltán

A „vérhold” kifejezés alatt a teljes holdfogyatkozást értjük, amikor a Föld árnyéka teljesen eltakarja a Holdat. Ilyenkor a Hold nem tűnik el az égről, hanem mélyvörös, narancsos árnyalatot ölt. A vérhold látványa annyira szokatlan és lenyűgöző, hogy már az ősi kultúrákban is különleges jelentőséget tulajdonítottak neki.

vérhold
A vérhold misztikus jelenség
Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán


Hogyan alakul ki a vérhold?

A jelenség teljesen természetes: amikor a Nap, a Föld és a Hold egy vonalba kerül, a Föld a Holdra vetülő árnyékával elsötétíti azt. Miért vörös? A Föld légköre megtöri és szűri a napfényt: a rövidebb hullámhosszú fény (kék, zöld) szétszóródik, míg a hosszabb hullámhosszú vörös fény „megkerüli” a Földet, és bevilágítja az árnyékban lévő Holdat. Ugyanez a jelenség okozza a naplementék narancsos-vörös színét is. 

Hiedelmek és mítoszok a vérhold körül

Az emberiség történetében a vérhold gyakran kapott baljós jelentést.

  • Babilonban és más ókori civilizációkban a vörös Hold háborút vagy a király vesztét jelezte.
  • A Bibliában és a keresztény apokaliptikus írásokban a vérhold a világvégét, isteni ítéletet szimbolizálta.
  • Az indián kultúrákban sokszor a vadászat idejét, illetve a természet körforgásának fordulópontját jelentette.
    A népi hagyományokban is gyakran babonák kötődtek hozzá: természeti katasztrófát, rossz termést vagy éppen átalakulást, újjászületést láttak benne.

Spirituális jelentése a mai világban

Napjaink spirituális közösségei egészen más szemmel tekintenek a vérholdra. Számukra a vörös Hold nem félelmetes előjel, hanem energiaváltás és újrakezdés szimbóluma.

  • Újrakezdés: sokan rituálékat végeznek, célokat fogalmaznak meg vagy lezárják a múlt terheit.
  • Energiafordulat: a vérholdat olyan pillanatnak tekintik, amikor az ember könnyebben megszabadulhat régi szokásaitól és megnyithatja magát új lehetőségek előtt.
  • Közösségi élmény: meditációk, szertartások és közös megfigyelések is kapcsolódnak hozzá, amelyek erősítik a közösségi kötődést. 
vérhold
A Hold nem tűnik el az égről, hanem mélyvörös, narancsos árnyalatot ölt
Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

A tudomány és a mítosz találkozása

Bár a csillagászat pontosan leírja a vérhold létrejöttét, a jelenség varázsa nem vész el. Éppen ellenkezőleg: a tudományos magyarázat mellett a kulturális és spirituális értelmezések tovább gazdagítják a tapasztalatot.
A vérhold tehát egyszerre égi jelenség, történelmi szimbólum és spirituális élmény. Amikor legközelebb vörösben ragyog az éjszakai égbolt, érdemes megállni egy pillanatra: tudni, hogy a látvány a Föld légkörének játékából fakad, de közben átélni azt a csodálatos érzést, amit már őseink is éreztek – misztériumot, tiszteletet és egy új kezdet ígéretét.
A szeptember 7-i vérhold az év egyik leglátványosabb csillagászati eseménye lesz, amelyet Magyarországról tökéletesen meg lehet majd figyelni. Ez a 82 perces teljes holdfogyatkozás lenyűgöző látványt nyújt, amikor a Hold mélyvörös színben pompázik az éjszakai égbolton. 
A Hold 19:08 körül kel a keleti horizont felett, és már ekkor fogyatkozott állapotban lesz látható. A teljes fogyatkozás időtartama 82 perc, ami a maga nemében kivételesen hosszúnak számít.

Ideális megfigyelési körülmények:

•    Helyszín: Fénymentes, nyílt terület keleti horizonttal
•    Irány: Délkelet-kelet irányába nézve
•    Magasság: a Hold fokozatosan emelkedik 2°-ról 31°-ig

Szemet gyönyörködtető látványelemek

Az este egyik leglátványosabb pillanata a napnyugta és holdkelte szinkronja, ami máskor nem látható szín- és fényjátékot eredményez. 
A keleti horizonton:
•    Alsó réteg: szürkéskék földárnyék
•    Felső réteg: rózsásan ragyogó Vénusz-öve
Színváltozások
A Hold többféle árnyalatot ölthet a fogyatkozás során:
•    Narancsos-vöröses kezdeti fázisban
•    Mélyvörös a maximum környékén
•    Barnás árnyalatok is lehetségesek

Ritkaság

Ez a holdfogyatkozás különösen értékes, mert:
•    85%-ban a világ lakossága számára látható lesz
•    Utoljára 2022-ben volt hasonlóan hosszú fogyatkozás
•    Legközelebb csak 2028-ban lesz újra ilyen látványos vérhold Magyarországról
A sikeres megfigyeléshez derült égre van szükség. A szeptember eleji időjárás általában kedvező lehet a megfigyeléshez, de érdemes figyelni az időjárás-előrejelzést.

ITT egy másik izgalmas égi jelenségről írunk. Holdfotózásra a Balatoni Csillagvizsgálóban is lehetőség van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu