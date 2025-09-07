Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint! +(videó, képek)

A Jin Fa–Jin Föld oppozíció ezen a napon különösen erőteljes. Hajlamosíthat lustaságra, kishitűségre, halogatásra, de a holdfogyatkozás fényében ez most próbatétel: ha mégis erőt veszünk magunkon és cselekszünk, sokkal nagyobb eredményeket érhetünk el, mint amire valaha is gondolnánk.

A Kígyó–Kakas fél fém trigon energiája az egész hónapot áthatja, már az első napon érezteti hatását. Ez a kapcsolat javítja a kommunikációt, növeli a társasági lehetőségeket, és segít abban, hogy világosabban fejezzük ki önmagunkat. Ugyanakkor a Vérhold árnyékában ott bújkál a kérdés: vajon mindig összhangban cselekszünk az értékrendünkkel?

Vérhold a Balaton partjáról, Alsóörsről

Fotó: Annus Gábor/Napló

HKO nézőpont a Vérhold és az ősz kapujában

A Vérhold idején mindig érdemes figyelni arra, hogy a test és a lélek is elengedésre hangolódjon. Most, hogy a Jin Fa Kakas hónap az ősz kapuját nyitja meg, a kínai orvoslás szerint a tüdő és a vastagbél energiái kerülnek középpontba. Ezek a szervek felelnek azért, hogy megtartsuk a számunkra értékeset, és elengedjük mindazt, ami már nem szolgál. A holdfogyatkozás árnyéka rámutat arra, mit kell kiengednünk: legyen az érzelmi teher, régi szokás vagy akár testi lerakódás. Ezért ilyenkor a HKO szemléletében a könnyű, tisztító ételek és a tudatos légzés különösen fontosak. A savanykás ízek segítenek ellazítani a májat és oldani a feszültséget, a csípős ízek pedig támogatják a tüdő szabadságát és tisztulását. Ahogy az ősz energiája lassan átveszi az irányítást, a természethez hasonlóan nekünk is érdemes ritmust váltani: visszafogni a túlfűtöttséget, nyugodtabban, befelé figyelve élni. A Vérhold fénye alatt pedig ez az elengedés különösen erőteljes lehet, ha tudatosan megéljük, új erő és tisztaság töltheti meg a következő időszakunkat.