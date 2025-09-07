1 órája
Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint! +(videó, képek)
Szeptember 7-én Vérhold ragyogja be az eget, éppen a Jin Fa Kakas hónap kezdeti napján. A kínai horoszkóp szerint ez a nap fordulópont: árnyékaink felfedése, tisztulás és új energiák érkezése vár ránk. Nem véletlen, hogy ez az égi jelenség pont egy hónapváltás idejére esik, mintha az Univerzum maga hangsúlyozná, hogy itt az idő új fejezetet nyitni.
Vérhold Ajkáról fotózva
Forrás: Olvasó
Ez a Vérhold több, mint égi látványosság: egy szimbolikus kapu a változásra, az ősz kezdetére. A Jin Fa Kakas hónap indulása és a holdfogyatkozás együttesen jelzik, hogy most érkezett el az idő a tisztulásra, az árnyékokkal való szembenézésre és a bátor megújulásra. Ha nyitott szívvel és tudatos jelenléttel fogadjuk, a kínai horoszkóp szerint szeptember 7. valódi fordulópont lehet az életünkben!
A Vérhold misztikus energiája segít ráhangolódni a hónap üzeneteire
A Nyúl–Kakas oppozícióval kezdődik a hónap energiája, ez már a kezdetekkor megmutatja, milyen hangsúlyos szerepet kapnak a kapcsolataink. A Vérhold fénye kiemeli karizmánkat, erősíti vonzerőnket, de az árnyékoldal is láthatóvá válik: az önfejűség, a titkolózás és az elhallgatott érzések felszínre kerülhetnek.
Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
A Jin Fa–Jin Föld oppozíció ezen a napon különösen erőteljes. Hajlamosíthat lustaságra, kishitűségre, halogatásra, de a holdfogyatkozás fényében ez most próbatétel: ha mégis erőt veszünk magunkon és cselekszünk, sokkal nagyobb eredményeket érhetünk el, mint amire valaha is gondolnánk.
A Kígyó–Kakas fél fém trigon energiája az egész hónapot áthatja, már az első napon érezteti hatását. Ez a kapcsolat javítja a kommunikációt, növeli a társasági lehetőségeket, és segít abban, hogy világosabban fejezzük ki önmagunkat. Ugyanakkor a Vérhold árnyékában ott bújkál a kérdés: vajon mindig összhangban cselekszünk az értékrendünkkel?
HKO nézőpont a Vérhold és az ősz kapujában
A Vérhold idején mindig érdemes figyelni arra, hogy a test és a lélek is elengedésre hangolódjon. Most, hogy a Jin Fa Kakas hónap az ősz kapuját nyitja meg, a kínai orvoslás szerint a tüdő és a vastagbél energiái kerülnek középpontba. Ezek a szervek felelnek azért, hogy megtartsuk a számunkra értékeset, és elengedjük mindazt, ami már nem szolgál. A holdfogyatkozás árnyéka rámutat arra, mit kell kiengednünk: legyen az érzelmi teher, régi szokás vagy akár testi lerakódás. Ezért ilyenkor a HKO szemléletében a könnyű, tisztító ételek és a tudatos légzés különösen fontosak. A savanykás ízek segítenek ellazítani a májat és oldani a feszültséget, a csípős ízek pedig támogatják a tüdő szabadságát és tisztulását. Ahogy az ősz energiája lassan átveszi az irányítást, a természethez hasonlóan nekünk is érdemes ritmust váltani: visszafogni a túlfűtöttséget, nyugodtabban, befelé figyelve élni. A Vérhold fénye alatt pedig ez az elengedés különösen erőteljes lehet, ha tudatosan megéljük, új erő és tisztaság töltheti meg a következő időszakunkat.
