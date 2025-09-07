Így alakul ma este az időjárás a Vérhold megfigyeléséhez – teljes holdfogyatkozás vár ránk!

A természet szerelmeseinek és a csillagászat rajongóinak is igazi különlegességet tartogat ma este. A Hold teljes egészében a Föld árnyékába kerül, így látványos vöröses árnyalatban tündököl majd az égen, ez a Vérhold! A meteorológiai előrejelzések szerint a délutáni csapadék elvonul, ezért jó esély van rá, hogy a látványt nem zavarják meg makacs felhők. Ha a szabadból figyelnéd meg a jelenséget, egy könnyű kabát vagy pulóver jól jöhet, hiszen az esti órákban gyorsan lehűl a levegő – köpönyeg.hu.

Nyárias időjárás Vérhold idején, csillagászati élménnyel

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

A nappal kifejezetten nyárias lesz: a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés ígérkezik, a hőmérséklet pedig 24–31 fok között alakul. A legmelegebb az Alföldön várható, míg estére 16–21 fokra hűl le a levegő. Veszprém térségében ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható.

Ekkor lesz megfigyelhető a Vérhold

19:15 – a Hold vöröses árnyalatban bukkan fel a keleti ég alján

19:31 – kezdetét veszi a teljes fogyatkozás, a Hold teljesen belép a Föld árnyékába

20:12 – elérkezik a jelenség csúcspontja, ekkor lesz a Hold a legsötétebb

20:53 – lezárul a teljes fázis

21:57 – véget ér a részleges fogyatkozás

22:55 – a félárnyékos szakasz is befejeződik

