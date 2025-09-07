37 perce
Így alakul ma este az időjárás a Vérhold megfigyeléséhez – teljes holdfogyatkozás vár ránk!
Vasárnap este ritka égi jelenségben gyönyörködhetünk: teljes holdfogyatkozás lesz látható Magyarország felett. Az időjárás szerencsére kedvez a megfigyelőknek, így érdemes már most eldönteni, honnan csodálod meg az év egyik legszebb csillagászati eseményét.
A természet szerelmeseinek és a csillagászat rajongóinak is igazi különlegességet tartogat ma este. A Hold teljes egészében a Föld árnyékába kerül, így látványos vöröses árnyalatban tündököl majd az égen, ez a Vérhold! A meteorológiai előrejelzések szerint a délutáni csapadék elvonul, ezért jó esély van rá, hogy a látványt nem zavarják meg makacs felhők. Ha a szabadból figyelnéd meg a jelenséget, egy könnyű kabát vagy pulóver jól jöhet, hiszen az esti órákban gyorsan lehűl a levegő – köpönyeg.hu.
Nyárias időjárás Vérhold idején, csillagászati élménnyel
A nappal kifejezetten nyárias lesz: a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés ígérkezik, a hőmérséklet pedig 24–31 fok között alakul. A legmelegebb az Alföldön várható, míg estére 16–21 fokra hűl le a levegő. Veszprém térségében ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható.
Ekkor lesz megfigyelhető a Vérhold
19:15 – a Hold vöröses árnyalatban bukkan fel a keleti ég alján
19:31 – kezdetét veszi a teljes fogyatkozás, a Hold teljesen belép a Föld árnyékába
20:12 – elérkezik a jelenség csúcspontja, ekkor lesz a Hold a legsötétebb
20:53 – lezárul a teljes fázis
21:57 – véget ér a részleges fogyatkozás
22:55 – a félárnyékos szakasz is befejeződik
Tehát záporokra és helyi zivatarokra leginkább az ország északkeleti és keleti térségeiben lehet számítani a délutáni, kora esti órákban. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán a Zemplén környékén lehetnek élénkebb lökések.
Innen érdemes nézni az égi jelenséget:
Érdemes tehát szabaddá tenni a vasárnap estét, mert a teljes holdfogyatkozás nem mindennapi látvány, Magyarországról utoljára 2019. január 21-én volt látható vérhold (teljes holdfogyatkozás), ráadásul az időjárás is kegyesnek ígérkezik.