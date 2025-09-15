1 órája
Ki lesz az év horgásza? Most te is csónakba szállhatsz a dicsőségért!
Elindult a horgászok versenye, ahol ennek a csodálatos természetközeli sportnak, hobbinak, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásnak a szerelmesei mérkőzhetnek meg egymással a dicsőségért és a nyereményekért.
Az országos fotópályázaton négyféle kategóriában hirdetnek versenyt. De vajon kik lesznek az idei szezon legszerencsésebb horgászai, akik magukénak tudhatják majd a legértékesebb fogásokat?
Nevezzen Ön is a versenyre!
A nagy fogásokról készült fotókkal szeptember 15-től lehet nevezni négy kategóriában: felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgász. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat és több fogással is nevezhet, de maximum öt fotóval vehet részt a játékban.
A nevezés október 5-én zárul, ezt követően október 9-től 23-ig tart a közönségszavazás. A sorsolás október 24-én lesz, a díjátadóra pedig november 9-én, a PontyShow-on kerül sor.
Nevezzen Ön is az evhorgasza.hu oldalon, vagy biztassa a horgászbarátait, hogy próbáljanak szerencsét! A horgászszerencse mindig kiszámíthatatlan, de most nemcsak a hal, hanem a nyeremények is horogra akadhatnak.