Programkavalkád Veszprém és környékén szeptember közepén

Szeptember közepén ismét pezsgő programkínálattal várja az érdeklődőket. Veszprém belvárosa és a környező települések koncertek, kiállítások, motoros túrák, vallási események és családi programok sokaságával kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, mindenki találhat magának valami érdekeset.

A hétvégi események Veszprém belvárosában és környékén biztosítanak élményeket minden érdeklődőnek

Forrás: Nagy Lajos / Napló

Veszprém programkínálata minden korosztálynak szól

Koncertek és fesztiválok:

XII. Snóbli Motoros Túra (Veszprém, szeptember 13., 8:00) – A motorosok hagyományos találkozója, ami izgalmas túrával és látványos felvonulással várja a résztvevőket a Metisz étterem parkolójából.

VI. Országos Beagle Találkozó (Veszprém, szeptember 13., 13:00) – A kutyabarát esemény a Kolostorok és Kertek területén zajlik, ahol a beagle tulajdonosok és kedvencek közös programokon vehetnek részt.

Dózsavárosi Nyárbúcsúztató (Veszprém, szeptember 13., 16:00) – A Martinovics téren családi programok, koncertek és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket a nyár utolsó hétvégéjén.

Berhidai Napok (Berhida, szeptember 13–14.) – Helyi rendezvény több helyszínen, ahol koncertek, táncos műsorok és helyi gasztronómiai élmények színesítik a hétvégét.

Noszlop Falunap és Búcsú (Noszlop, szeptember 13–14.) – Arcfestés, légvár, hordóvonat és koncertek biztosítják a családok számára a kikapcsolódást.

Kiscsősz III. Kárpát-medencei Lovas Kulturális Találkozó (Kiscsősz, szeptember 12–14.) – Lovas bemutatók és hagyományőrző programok a Kossuth Lajos utcában.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kiállítások és kulturális programok

Impulzusok – Bojtor Károly emlékezete fotókon (Dubniczay-palota, szeptember 13., 17:00) – A kiállítás Bojtor Károly életművét mutatja be fényképeken keresztül, október 19-ig látogatható.

Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai (Biró-Giczey Ház, szeptember 13-tól) – A tárlat Szent Mária Magdolna életét és műtárgyait mutatja be, különleges kulturális élményt kínálva a látogatóknak.

Magányos és társas művek 2025 (Csikász Galéria, szeptember 14., 17:00) – Záró tárlatvezetés Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton vezetésével, a kortárs művészet kedvelőinek.