Programkavalkád Veszprém és környékén szeptember közepén

Szeptember közepén gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a régió. Veszprém és környéke koncertek, kiállítások, családi és vallási programok sokaságával készül.

Veol.hu

Szeptember közepén ismét pezsgő programkínálattal várja az érdeklődőket. Veszprém belvárosa és a környező települések koncertek, kiállítások, motoros túrák, vallási események és családi programok sokaságával kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, mindenki találhat magának valami érdekeset.

A hétvégi események Veszprém belvárosában és környékén biztosítanak élményeket minden érdeklődőnek Forrás: Nagy Lajos / Napló
A hétvégi események Veszprém belvárosában és környékén biztosítanak élményeket minden érdeklődőnek 
Forrás:  Nagy Lajos / Napló

Veszprém programkínálata minden korosztálynak szól

Koncertek és fesztiválok:

XII. Snóbli Motoros Túra (Veszprém, szeptember 13., 8:00) – A motorosok hagyományos találkozója, ami izgalmas túrával és látványos felvonulással várja a résztvevőket a Metisz étterem parkolójából.

VI. Országos Beagle Találkozó (Veszprém, szeptember 13., 13:00) – A kutyabarát esemény a Kolostorok és Kertek területén zajlik, ahol a beagle tulajdonosok és kedvencek közös programokon vehetnek részt.

Dózsavárosi Nyárbúcsúztató (Veszprém, szeptember 13., 16:00) – A Martinovics téren családi programok, koncertek és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket a nyár utolsó hétvégéjén.

Berhidai Napok (Berhida, szeptember 13–14.) – Helyi rendezvény több helyszínen, ahol koncertek, táncos műsorok és helyi gasztronómiai élmények színesítik a hétvégét.

Noszlop Falunap és Búcsú (Noszlop, szeptember 13–14.) – Arcfestés, légvár, hordóvonat és koncertek biztosítják a családok számára a kikapcsolódást.

Kiscsősz III. Kárpát-medencei Lovas Kulturális Találkozó (Kiscsősz, szeptember 12–14.) – Lovas bemutatók és hagyományőrző programok a Kossuth Lajos utcában.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kiállítások és kulturális programok

Impulzusok – Bojtor Károly emlékezete fotókon (Dubniczay-palota, szeptember 13., 17:00) – A kiállítás Bojtor Károly életművét mutatja be fényképeken keresztül, október 19-ig látogatható.

Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai (Biró-Giczey Ház, szeptember 13-tól) – A tárlat Szent Mária Magdolna életét és műtárgyait mutatja be, különleges kulturális élményt kínálva a látogatóknak.

Magányos és társas művek 2025 (Csikász Galéria, szeptember 14., 17:00) – Záró tárlatvezetés Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton vezetésével, a kortárs művészet kedvelőinek.

„A jobbá tett világ” Országos Rajzverseny kiállítása (Tapolca, szeptember 13., 16:00) – Ünnepélyes megnyitó a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban, bemutatva a fiatal tehetségek munkáit.

Fotó: Nagy Lajos/Napló
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Vallási programok:

Hárskút – Keresztjáró zarándoklat (szeptember 13., 15:00) – Aktív részvétellel járható lelki és történelmi útvonal.

Balatonalmádi Zarándoklat (szeptember 13., 18:00) – A Szent Imre templomtól indulva a Kerékpáros imahely érintésével vezet a kápolnáig, spirituális élményt nyújtva a résztvevőknek.

Balatonszepezd – Gitáros Szentmise (szeptember 13., 18:00) – Zenés szentmise a Szent István király templomban, közösségi élményt nyújtva.

Templomok Éjszakája (Angyalos Boldogasszony kápolna, szeptember 13., 19:00) – Kóruskoncert és templombemutató Martinné Staszny Éva vezetésével, a kultúra és hit találkozása.

Balatonfüred – Augustinus Vallomások (szeptember 13., 19:00) – Egy csendes előadás a rohanó világban, a Balatonfüredi Evangélikus Templomban.

Hárskúti fotó- és emlékkiállítás (szeptember 13–21.) – A templom építésének történetét és Márton Antal plébános emlékét mutatja be.

Hárskút – Rózsafüzér imádság és Szentmise (szeptember 15., 17:00) – A hárskúti templomban, lelki elmélyülésre hívva a résztvevőket.

Iszkáz – Különleges koncertmise (szeptember 14., 9:00) – A Felsőiszkázi Katolikus Templomban a Szent Gellért Énekegyüttes közreműködésével.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Gyerek- és családi programok:

  • Hárskút – Játékos helytörténeti bemutató (szeptember 13., 10:00) – Interaktív program elsősorban gyerekeknek, a 75 éves hárskúti templom történetével.
  • Hárskút – A remény útján: keresztjáró zarándoklat (szeptember 13., 15:00) – Közösségi és lelki program a templom történetének felfedezésével.
  • Nagyvázsony – Kinizsi és a pálosok II. Kinizsi-sírkutatás 4.0 (szeptember 13., 17:30) – Régészeti ásatás és történelmi bemutató az érdeklődőknek.
  • Balatonalmádi – Gyerek angol foglalkozás (szeptember 15., 16:15) – Ingyenes, bejelentkezéshez kötött program a Balaton Játékpontban.

 

