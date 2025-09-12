1 órája
Programkavalkád Veszprém és környékén szeptember közepén
Szeptember közepén ismét pezsgő programkínálattal várja az érdeklődőket. Veszprém belvárosa és a környező települések koncertek, kiállítások, motoros túrák, vallási események és családi programok sokaságával kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, mindenki találhat magának valami érdekeset.
Veszprém programkínálata minden korosztálynak szól
Koncertek és fesztiválok:
XII. Snóbli Motoros Túra (Veszprém, szeptember 13., 8:00) – A motorosok hagyományos találkozója, ami izgalmas túrával és látványos felvonulással várja a résztvevőket a Metisz étterem parkolójából.
VI. Országos Beagle Találkozó (Veszprém, szeptember 13., 13:00) – A kutyabarát esemény a Kolostorok és Kertek területén zajlik, ahol a beagle tulajdonosok és kedvencek közös programokon vehetnek részt.
Dózsavárosi Nyárbúcsúztató (Veszprém, szeptember 13., 16:00) – A Martinovics téren családi programok, koncertek és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket a nyár utolsó hétvégéjén.
Berhidai Napok (Berhida, szeptember 13–14.) – Helyi rendezvény több helyszínen, ahol koncertek, táncos műsorok és helyi gasztronómiai élmények színesítik a hétvégét.
Noszlop Falunap és Búcsú (Noszlop, szeptember 13–14.) – Arcfestés, légvár, hordóvonat és koncertek biztosítják a családok számára a kikapcsolódást.
Kiscsősz III. Kárpát-medencei Lovas Kulturális Találkozó (Kiscsősz, szeptember 12–14.) – Lovas bemutatók és hagyományőrző programok a Kossuth Lajos utcában.
Kiállítások és kulturális programok
Impulzusok – Bojtor Károly emlékezete fotókon (Dubniczay-palota, szeptember 13., 17:00) – A kiállítás Bojtor Károly életművét mutatja be fényképeken keresztül, október 19-ig látogatható.
Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai (Biró-Giczey Ház, szeptember 13-tól) – A tárlat Szent Mária Magdolna életét és műtárgyait mutatja be, különleges kulturális élményt kínálva a látogatóknak.
Magányos és társas művek 2025 (Csikász Galéria, szeptember 14., 17:00) – Záró tárlatvezetés Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton vezetésével, a kortárs művészet kedvelőinek.
„A jobbá tett világ” Országos Rajzverseny kiállítása (Tapolca, szeptember 13., 16:00) – Ünnepélyes megnyitó a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban, bemutatva a fiatal tehetségek munkáit.
Vallási programok:
Hárskút – Keresztjáró zarándoklat (szeptember 13., 15:00) – Aktív részvétellel járható lelki és történelmi útvonal.
Balatonalmádi Zarándoklat (szeptember 13., 18:00) – A Szent Imre templomtól indulva a Kerékpáros imahely érintésével vezet a kápolnáig, spirituális élményt nyújtva a résztvevőknek.
Balatonszepezd – Gitáros Szentmise (szeptember 13., 18:00) – Zenés szentmise a Szent István király templomban, közösségi élményt nyújtva.
Templomok Éjszakája (Angyalos Boldogasszony kápolna, szeptember 13., 19:00) – Kóruskoncert és templombemutató Martinné Staszny Éva vezetésével, a kultúra és hit találkozása.
Balatonfüred – Augustinus Vallomások (szeptember 13., 19:00) – Egy csendes előadás a rohanó világban, a Balatonfüredi Evangélikus Templomban.
Hárskúti fotó- és emlékkiállítás (szeptember 13–21.) – A templom építésének történetét és Márton Antal plébános emlékét mutatja be.
Hárskút – Rózsafüzér imádság és Szentmise (szeptember 15., 17:00) – A hárskúti templomban, lelki elmélyülésre hívva a résztvevőket.
Iszkáz – Különleges koncertmise (szeptember 14., 9:00) – A Felsőiszkázi Katolikus Templomban a Szent Gellért Énekegyüttes közreműködésével.
Gyerek- és családi programok:
- Hárskút – Játékos helytörténeti bemutató (szeptember 13., 10:00) – Interaktív program elsősorban gyerekeknek, a 75 éves hárskúti templom történetével.
- Hárskút – A remény útján: keresztjáró zarándoklat (szeptember 13., 15:00) – Közösségi és lelki program a templom történetének felfedezésével.
- Nagyvázsony – Kinizsi és a pálosok II. Kinizsi-sírkutatás 4.0 (szeptember 13., 17:30) – Régészeti ásatás és történelmi bemutató az érdeklődőknek.
- Balatonalmádi – Gyerek angol foglalkozás (szeptember 15., 16:15) – Ingyenes, bejelentkezéshez kötött program a Balaton Játékpontban.