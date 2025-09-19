Kulisszajárás – Veszprém kulturális kincsei

Szeptember harmadik hétvégéjén ismét különleges kulturális és történelmi élmények várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Veszprém múltja és értékei ezúttal épületbejárások, kulisszajárások és tematikus tárlatvezetések során tárulnak fel.

Szeptemberben Veszprémben tárlatvezetések és kulisszajárások várják az érdeklődőket

Fotó: veszpreminfo.hu

Veszprém színes kulturális programokkal vár

Szombaton, szeptember 20-án már reggeltől izgalmas programok közül válogathatunk:

• A Veszprém Vármegyei Levéltár vezetett épülettúráin (9.30, 10.15, 11.00) bepillanthatunk a történelem kincseskamrájába.

• A Petőfi Színházban (9.30 és 12.30) csoportos kulisszajárásokkal leshetünk be a színfalak mögé.

• Az Eötvös Károly Könyvtár (10.30 és 13.30) ritkán látogatható részeiben tart ismertetőt az épület történetéről.

• Aki inkább a várost fedezné fel, az 11 órától csatlakozhat a „Veszprém – az elveszett város nyomában” történeti sétához.

• A Szaléziánumban (10.00, 13.00, 15.00) II. András király Aranybullájáról hallhatunk tárlatvezetést, míg este 18 órától az Auer-házban egy interaktív hangszer- és kiállításmegnyitó színesíti a programot.

A művészetkedvelőknek a Csikász Galériában 15 órakor nyílik a Fototaxis 3. kiállítás, amely fiatal és feltörekvő alkotók munkáit mutatja be. Vasárnap, szeptember 21-én a nyugalom és a múlt tisztelete kerül előtérbe. A Turjágy Egyesület szervezésében 10 órától sétával fedezhetjük fel az alsóvárosi temető és kápolna rejtett történeteit. A délutáni órákban (15.00) a Laczkó Dezső Múzeum kínál tematikus tárlatvezetést az 1860-as évek világába, Tóth István fotóművész életművén keresztül. A legtöbb program ingyenesen látogatható, de előzetes regisztráció szükséges. ennek adj egy címet