Kulisszajárás – Veszprém kulturális kincsei

Szeptember harmadik hétvégéjén különleges kulturális élményekkel várja a látogatókat a város. A veszprémi programok között tárlatvezetések, városi séták és kulisszajárások is szerepelnek.

Szeptember harmadik hétvégéjén ismét különleges kulturális és történelmi élmények várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Veszprém múltja és értékei ezúttal épületbejárások, kulisszajárások és tematikus tárlatvezetések során tárulnak fel.

Szeptemberben Veszprémben tárlatvezetések és kulisszajárások várják az érdeklődőket Fotó: veszpreminfo.hu
Veszprém színes kulturális programokkal vár

Szombaton, szeptember 20-án már reggeltől izgalmas programok közül válogathatunk: 

• A Veszprém Vármegyei Levéltár vezetett épülettúráin (9.30, 10.15, 11.00) bepillanthatunk a történelem kincseskamrájába. 

• A Petőfi Színházban (9.30 és 12.30) csoportos kulisszajárásokkal leshetünk be a színfalak mögé. 

• Az Eötvös Károly Könyvtár (10.30 és 13.30) ritkán látogatható részeiben tart ismertetőt az épület történetéről. 

• Aki inkább a várost fedezné fel, az 11 órától csatlakozhat a „Veszprém – az elveszett város nyomában” történeti sétához. 

• A Szaléziánumban (10.00, 13.00, 15.00) II. András király Aranybullájáról hallhatunk tárlatvezetést, míg este 18 órától az Auer-házban egy interaktív hangszer- és kiállításmegnyitó színesíti a programot. 

Vasárnap, szeptember 21-én a nyugalom és a múlt tisztelete kerül előtérbe. A Turjágy Egyesület szervezésében 10 órától sétával fedezhetjük fel az alsóvárosi temető és kápolna rejtett történeteit. A délutáni órákban (15.00) a Laczkó Dezső Múzeum kínál tematikus tárlatvezetést az 1860-as évek világába, Tóth István fotóművész életművén keresztül. A legtöbb program ingyenesen látogatható, de előzetes regisztráció szükséges.

 

