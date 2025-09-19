szeptember 19., péntek

Kulturális Örökség Napjai és őszi programkavalkád Veszprém vármegyében

Szeptember 20–21-én változatos programok várják az érdeklődőket a városban. Veszprémben a Kulturális Örökség Napjai épületbejárásokkal és koncertekkel színesítik a hétvégét.

Seres Elizabeth

Szeptember 20–21-én színes programok várják a látogatókat a térségben. A Kulturális Örökség Napjai keretében Veszprém városában és környékén különleges épületbejárások, koncertek, kiállítások és közösségi események kínálnak tartalmas kikapcsolódást.

Veszprémben szeptember 20–21-én épületbejárások, koncertek és kiállítások várják az érdeklődőket Fotó: veszpreminfo.hu
Veszprémben szeptember 20–21-én épületbejárások, koncertek és kiállítások várják az érdeklődőket 
Fotó: veszpreminfo.hu

Élmények várják a látogatókat Veszprémben

Veszprémben a Vármegyei Levéltár nyitja meg kapuit, ahol vezetett túrákon ismerkedhetnek meg az érdeklődők az épület titkaival:  szeptember 20-án 9.30, 10.15 és 11 órakor. Az Eötvös Károly Könyvtár szintén csatlakozik a programsorozathoz: 10.30-kor és 13.30-kor vezetett épületbejárások indulnak a főbejárattól, 15 órától pedig „Az elvesz(t)ett város nyomában” című előadáson idézik fel Veszprém eltűnt épületeinek történetét.

A kulturális kínálat mellett zenés és látványos események is várják a közönséget. Sümegen 20-án 18 órakor nyílik meg a „Nemzetek hangszere az Accordeon” című kiállítás a Violin Műhely és Galériában. Bakonybélben 16 órától madárbemutatót láthat a közönség „A sas leszáll” címmel, a Fürdő utca végénél.

Devecserben szeptember 20-án 15 órától kezdődik a Városnapok rendezvénye a Várkertben, helyi árusokkal, gyereksarokkal, szeretetsátorral és koncertekkel. Hárskúton ugyanezen a napon 16 órakor a Magyarok Nagyasszonya templomban zenés szentségimádásra hívják a híveket, ifjúsági dicsőítő énekekkel, gitár-, furulya- és harmonikakísérettel. Szeptember 21-én 18 órakor ugyanitt szentmisét tartanak Kóbor Sarolta Emília nővér lelki üdvéért.

Lovason 20-án 10 órakor író–olvasó találkozót tartanak a könyvtárban, ahol Jámbor Eszter tart előadást „Miért jó olvasni, miért kell a mese” címmel. Szentkirályszabadján két napon át, szeptember 20-án és 21-én 10 órától sétarepülés, élményrepülés és műrepülés várja az érdeklődőket a repülőtéren. Zircen pedig a Ciszterci Apátság Bazilikájában rendeznek hangversenyt szeptember 20-án 16 órakor Kosóczki Tamás orgonaművész és Solymosi Péter trombitaművész közreműködésével.

A programok sorából mindenki találhat kedvére valót, legyen szó kulturális élményekről, történelmi érdekességekről, közösségi ünnepekről vagy látványos bemutatókról.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
