Európai Mobilitási Hét

2 órája

Veszprémben a fiatalok támogatása az első

Címkék#Autómentes Nap#Sportágválasztó#Európai mobilitási hét

Az Európai Mobilitási Hét kapcsán szeptember 16. és 21. között szerveznek programokat Veszprémben. A fenntartható közlekedés és a környezetvédelem jegyében tartják meg a héten az eseményeket.

Szilas Lilla

Sótonyi Mónika, Veszprém város alpolgármestere sajtótájékoztatón elmondta, hogy a város 24. alkalommal szervezi meg az Európai Mobilitási Hetet. Szeptember 16-án az Őszi Bringás Uzsonnával vette kezdetét az eseménysorozat. Szeptember 17-én reggel 9 órakor a Kossuth utcán várja a Veszprémi Rendőrkapitányság a KreszFeszt-re a veszprémi óvodák gyermekeit. 

A pénteki lesz a kiemelt nap az Európai Mobilitási Hét során Veszprémben
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A hét legfontosabb napja, a pénteki, mivel ekkor rendezik meg az Autómentes Napot. Ezen a napon érvényes forgalmi engedély felmutatásával egész nap díjmentesen használhatók a V-Busz autóbuszjáratai. Szeptember 20-án az egész család számára izgalmas, Buszsimogatás nevű programmal kedveskedik a V-Busz a Haszkovó fordulóban. A program a tömegközlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet, emellett lehetőséget adnak a V-Bike-ok kipróbálására és a gyermekek számára aszfaltrajzolási versenyt rendeznek. Regisztrációhoz kötött a szeptember 21-i Nordic Walking élménytúra, melyet a Tourinform Veszprém szervez. Illetve szeptember 20. és 21. között rendezik meg a Tájfutó Rövidtávú Országos Bajnokságot és az Országos Rövidtávú Váltóbajnokságot. Ez amiatt is fontos, mivel 2027-ben a Tájfutó Világbajnokságnak fog otthont adni Veszprém. 

Sportágválasztó és Fiatalok Napja Veszprémben

Kavalecz Gábor, a Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületétől elmondta, hogy a Sportágválasztó rendezvényt már több mint egy évtizede szervezik meg. A rendezvény célja, hogy a fiatalok megtalálják azt a sportágat, amit a testnevelésórákon kívül is szívesen űznek. Idén közel 30 sportágat fognak bemutatni a Jutasi úti műfüves pályán szeptember 19-én. Az idei évben egy OCR pályát is felállítanak, aminek a használata regisztrációhoz kötött. Kavalecz Gábor szerint az, hogy az Autómentes Nap és a Sportágválasztót egy napon tartják, a résztvevők számát is növelni tudja. Több mint kétezren jelentkeztek a futásra, ami a műfüves pályától fog indulni 1-1,5 km távon. Színpadi programokkal és nyereményjátékkal is készülnek, melynek során sporttárgyakat sorsolnak ki.

Bonyhádi Szilvia, a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója projektmenedzsere elmondta, célkitűzésük, hogy az egészségügyi problémákkal, vagy fogyatékossággal élők számára is biztosítsanak sportolási lehetőségeket. A pénteki eseményen 

  • kerekesszékeseket, 
  • vakokat és 
  • mentális problémákkal küzdőket is várnak. 

Azon sportok közül válogattak, amik Veszprémben vagy a környéken elérhetőek. A mozgást közösségi élményként értékelik, emiatt a futásnál sem szegregálják a résztvevőket, vagyis a táv kerekesszékesek és vakok számára is teljesíthető. 

Szintén pénteken tartják a Fiatalok Napját, melyet a Veszprémi Diák és Ifjúsági Önkormányzat szervezett, akik a veszprémi fiatalságot képviselik. Így olyan programelemek jelennek majd meg az eseményen, amik a fiatalok igényire vannak szabva. A Nyárkertben 17 kiállító fog megjelenni standokon. Három órától indulnak a kulturális és interaktív programok, az estét pedig koncertek, DJ-k zárják. Először a Veszprémi Petőfi Színház művészei lépnek fel, majd a hivatalos megnyitó után a Veszprém Város Vegyeskara Vokál ifjúsági kórus előadása következik. Eztán inspiráló előadások és panelbeszélgetések következnek. Este helyi zenekarok lépnek fel, akiket tűzzsonglőrök és veszprémi DJ-k követnek egészen éjfélig. Miden program díjmentes lesz, a szervezők pedig repoharakkal is készülnek. 

 

