Ma az orrszarvúról szól minden

2 órája

48 éves lett Pablo, a veszprémi állatkert legidősebb lakója

Címkék#szélesszájú orrszarvú#születésnap#Veszprémi Állatkert

Különleges napot ünnepel a Veszprémi Állatkert: ma tölti be 48. életévét Pablo, a szélesszájú orrszarvú, aki nemcsak az állatkert, hanem az egész város egyik kedvence. Pablo nemcsak a legidősebb lakó, de egyben az egyik legnépszerűbb is – tiszteletet parancsoló megjelenésével és nyugodt természetével minden látogatót azonnal lenyűgöz.

Titzl Vivien

Pablo 1977-ben született az amerikai San Diegó-i Állatkertben, amely a világ egyik legismertebb és legsikeresebb orrszarvú-tenyésztési programját működteti. Innen egészen fiatalon a Gänserndorfi Szafariparkba került, ahol hamar az ottani közönség kedvencévé vált. Tizennyolc éve, 2007-ben érkezett Veszprémbe, az Afrika-szavanna kifutóba, ahol azóta a Veszprémi Állatkert oszlopos tagja.

48 éves lett Pablo, a Veszprémi Állatkert legidősebb lakója
Fotó: Veszprémi Állatkert/Facebook

Barátságos viselkedése és különleges egyénisége miatt Pablo rövid idő alatt a Veszprémi Állatkert igazi sztárja lett. 2010 tavaszán csatlakozott hozzá két nőstény szélesszájú orrszarvú, Rebeka és Naruna, akik az észak-németországi Hodenhagen melletti szafariparkból érkeztek.  Hozzájuk  2014 májusában Rafiki, a fiatal tenyészbika is csatlakozott.

Az állatkert egész nap Pablóra irányítja a figyelmet: különleges tartalmakkal, fotókkal és érdekességekkel készülnek a közönségnek, hogy mindenki egy kicsit közelebbről is megismerhesse az ünnepeltet.

A szélesszájú orrszarvú a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlőse, amely a természetben sajnos egyre nagyobb veszélyben van. Éppen ezért Pablo jelenléte nemcsak különleges élmény a látogatóknak, hanem egyben emlékeztető is arra, milyen fontos a veszélyeztetett állatfajok védelme.

Születésnapot ünnepel a Veszprémi Állatkert

A Veszprémi Állatkert szerint ma minden Pablóról szól – és valóban, nem mindennapi, hogy egy ilyen tekintélyes állat ilyen hosszú ideje velünk van. Ha valaki ma ellátogat a kifutóhoz, biztos lehet benne, hogy részesévé válik egy igazi születésnapi ünneplésnek.

 

