Pablo 1977-ben született az amerikai San Diegó-i Állatkertben, amely a világ egyik legismertebb és legsikeresebb orrszarvú-tenyésztési programját működteti. Innen egészen fiatalon a Gänserndorfi Szafariparkba került, ahol hamar az ottani közönség kedvencévé vált. Tizennyolc éve, 2007-ben érkezett Veszprémbe, az Afrika-szavanna kifutóba, ahol azóta a Veszprémi Állatkert oszlopos tagja.

48 éves lett Pablo, a Veszprémi Állatkert legidősebb lakója

Fotó: Veszprémi Állatkert/Facebook

Barátságos viselkedése és különleges egyénisége miatt Pablo rövid idő alatt a Veszprémi Állatkert igazi sztárja lett. 2010 tavaszán csatlakozott hozzá két nőstény szélesszájú orrszarvú, Rebeka és Naruna, akik az észak-németországi Hodenhagen melletti szafariparkból érkeztek. Hozzájuk 2014 májusában Rafiki, a fiatal tenyészbika is csatlakozott.

Az állatkert egész nap Pablóra irányítja a figyelmet: különleges tartalmakkal, fotókkal és érdekességekkel készülnek a közönségnek, hogy mindenki egy kicsit közelebbről is megismerhesse az ünnepeltet.