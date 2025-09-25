szeptember 25., csütörtök

Meseszép fotón Veszprém jelképe, a viadukt

A veszprémi viadukt , hivatalos nevén Szent István völgyhíd, a város egyik legismertebb jelképe. A veszprémi viadukt nemcsak mérnöki remekmű, hanem Veszprém városképének meghatározó eleme, amely a turisták és a helyiek számára egyaránt kihagyhatatlan látnivaló.

A veszprémi viadukt 1937 óta uralja a város látképét. Tervezője, Folly Róbert olyan mérnöki bravúrt alkotott, amely máig lenyűgöz. A Szent István völgyhíd elegánsan ível át a Fejes-völgy fölött, összekötve a Jeruzsálemhegyet és a Temető-hegyet. A háromnyílásos, felső pályás vasbeton ívhíd 185 méteres hosszával és 37 méteres magasságával akkoriban a modern technika csodájának számított. A 46 méteres főív és a kecses szerkezet nemcsak a közlekedést forradalmasította, hanem Veszprém egyik legikonikusabb szimbólumává tette a hidat.

Veszprémi viadukt
A veszprémi viadukt mindig csodálatos látvány
Forrás:  Shutterstock

A veszprémi viadukt nemcsak közlekedési szerepe miatt fontos, hanem esztétikai értékét tekintve is. A tájba illeszkedő kecses vonalai miatt az egyik legszebb magyar mérnöki alkotásként tartják számon. A híd tetejéről csodálatos panoráma nyílik Veszprémre, különösen a várnegyed irányába. Nem véletlen, hogy a turisták egyik kedvenc fotópontja lett.

A híd szerepe Veszprém életében

A viadukt korábban a 8-as számú főút részeként forgalmas közlekedési útvonal volt, mára azonban inkább szimbolikus és turisztikai jelentősége dominál. Az önkormányzat és a városlakók számára fontos kérdés, hogyan lehet megőrizni a híd biztonságát és szépségét. Az elmúlt években számos felújítást végeztek rajta, valamint környezetét parkosították, hogy méltó legyen a város ikonikus látványosságai közé.

A veszprémi viadukt különleges látványvilága nemcsak a valóságban, hanem digitális formában is életre kel. A Szent István völgyhídról készült online puzzle lehetőséget ad arra, hogy bárki átélje a kirakás örömét, miközben közelebbről is megcsodálhatja ezt az egyedülálló magyar mérnöki alkotást.

Így rakd ki a puzzle-t: Veszprémi viadukt

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes kép:

Veszprémi viadukt egy mérnöki csoda
Forrás: veol.hu

 

