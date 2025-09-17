szeptember 17., szerda

Vesztegetés

2 órája

Hálapénzért cserébe soron kívüli orvosi vizsgálatokat szervezett egy kórházi beteghordó

Nem volt ismeretlen a hatóságok előtt az az 55 éves férfi, akit otthonában fogtak el a rendőrök, mert a megalapozott gyanú szerint hálapénzért cserébe soron kívüli orvosi vizsgálatokat szervezett egy kórházban.

Hiába került már korábban összeütközésbe a törvénnyel L. Zoltán vesztegetés miatt, nem tanult az esetből. A férfi beteghordóként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban. Olyan hálózatot épített ki munkahelyén, amellyel kijátszotta a vesztegetés tilalmát, és soron kívül állami orvosi ellátáshoz juttatta ismerőseit. A vizsgálatot végző orvos ezért pénzt vagy egyéb juttatást kapott. A vizsgálatra érkezőknek L. Zoltán mondta meg, hogy pontosan mennyi pénzt kell adniuk az orvosnak – írja a police.hu.

A hatóságok szerint a férfi üzletszerű vesztegetés révén biztosított soron kívüli kórházi ellátásokat 
Nyomozás indult vesztegetés miatt

A gyanúsított 2024. június 5. és szeptember 23. között folyamatosan szervezett soron kívüli orvosi ellátásokat a fenti módszerrel. A Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult eljárásban a Pest vármegyei nyomozók 2025. szeptember 3-án otthonában fogták el a férfit, majd őrizetbe vétele mellett hallgatták ki. Üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, befolyással üzérkedéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. Utóbbival azért, mert úgy vásárolt meg kedvezményesen egy személyautót, hogy ahhoz egy orvos magyar orvosi kamarai tagsági igazolványát használta fel.

A férfi lakásán házkutatást tartottak, ahol biankó alkalmassági véleményeket, vényeket és informatikai eszközöket találtak. A bíróság elrendelte az 55 éves gyanúsított letartóztatását.

 

