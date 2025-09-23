Elegancia a garázsból – mutatjuk az eladó veszprémi veteránokat

A retró elegancia egyik ikonja a Peugeot 404, amelyet Pininfarina tervezett, és a ’60-as, ’70-es évek kedvelt típusa volt. A hirdetésben szereplő példány Veszprém megyében bukkan fel, 399 ezer forintos áron – ennyiért ma már ritkán találni használható állapotú veteránt. Pickup kivitele külön érdekesség, hiszen ezek a munkára szánt változatok sokszor nem maradtak fenn. Bár a forgalomból ideiglenesen kivonták, a gyűjtőknek, restaurátoroknak igazi csemege lehet.

A veterán Peugeot 404-et valójában 1960-ban mutatták be – tehát a „1947/6” évjárat inkább hirdetési elírás lehet

Kép: hasznaltauto.hu

Milliós lélektani határ alatt is elérhető veterán jármű a veszprémi kínálatban

A Citroën CX a hetvenes évek közepén vált a francia luxus és technikai bátorság szimbólumává.1974-ben mutatták be, és rögtön elnyerte az „Év Autója” címet. A típus nevét az aerodinamikai együtthatóból (Cx) kapta, hiszen áramvonalas formája a korát messze megelőzte. Különlegessége a hidropneumatikus futómű, amely automatikusan szintezte az autót, így legendásan kényelmes utazást kínált – nem véletlen, hogy sokszor államfők és diplomaták választása lett. A hirdetésben szereplő 1979-es Reflex modell aranysárga színben és bézs belsővel bukkan fel, 899 ezer forintos áron. A motor indul, a szintező működik, és csak minimális rozsda található az ajtók alján – ami egy 46 éves autónál szinte csodaszámba megy.

Magyar okmányai rendezettek, így a gyűjtők akár forgalomba is helyezhetik

Kép: hasznaltauto.hu

Fiat(al)nak mondják ezt a megvigyázott példányt

Az 1100D a hatvanas évek olasz mindennapjainak autója volt: egyszerű, megbízható és takarékos. Az 50 lóerős, hátsókerék-hajtású szedán öt személynek kínált helyet, és hosszú évtizedeken át szolgálta a családokat. A hirdetésben szereplő világosszürke példány 1964-ből származik, mindössze 50 ezer kilométerrel, 2,4 millió forintos áron kínálják.

A veterán kategória középkategóriás mezőnyét erősíti ez a kis Fiat 1100D

Kép: hasznaltuto.hu

A francia életérzés bohém darabja a Renault Rodeo 6

Nyitott karosszériájával és egyszerű technikájával főként nyári kiruccanásokra szántak. A citromsárga, vászontetős példány 1974-ből származik, 30 lóerős motorral és négy férőhellyel. 2,5 millió forintos árával inkább különc ritkaság, mint mindennapi használatra szánt veterán. Sokan összetévesztik (ahogy a hírdető is), de a Luis de Funès legendás „Csendőr”-filmjeiben nem ilyen járgányokkal vágták a homokot a tengerparton.