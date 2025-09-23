szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fillérektől milliókig

2 órája

Elegancia a garázsból – mutatjuk az eladó veszprémi veteránokat

Címkék#használtautó piac#választék#autó#veterán#árak

Pár százezer forinttól akár több tízmillióig is terjedhet egy-egy idősebb autó ára – és akad belőlük választék Veszprémben is. A veterán járművek nem csupán közlekedési eszközök, hanem a régi korok szerelmeseinek megőrzött kincsei.

Csizi Péter

A retró elegancia egyik ikonja a Peugeot 404, amelyet Pininfarina tervezett, és a ’60-as, ’70-es évek kedvelt típusa volt. A hirdetésben szereplő példány Veszprém megyében bukkan fel, 399 ezer forintos áron – ennyiért ma már ritkán találni használható állapotú veteránt. Pickup kivitele külön érdekesség, hiszen ezek a munkára szánt változatok sokszor nem maradtak fenn. Bár a forgalomból ideiglenesen kivonták, a gyűjtőknek, restaurátoroknak igazi csemege lehet.

A veterán Peugeot 404-et valójában 1960-ban mutatták be – tehát a „1947/6” évjárat inkább hirdetési elírás lehet
A veterán Peugeot 404-et valójában 1960-ban mutatták be – tehát a „1947/6” évjárat inkább hirdetési elírás lehet
Kép: hasznaltauto.hu

Milliós lélektani határ alatt is elérhető veterán jármű a veszprémi kínálatban

A Citroën CX a hetvenes évek közepén vált a francia luxus és technikai bátorság szimbólumává.1974-ben mutatták be, és rögtön elnyerte az „Év Autója” címet. A típus nevét az aerodinamikai együtthatóból (Cx) kapta, hiszen áramvonalas formája a korát messze megelőzte. Különlegessége a hidropneumatikus futómű, amely automatikusan szintezte az autót, így legendásan kényelmes utazást kínált – nem véletlen, hogy sokszor államfők és diplomaták választása lett. A hirdetésben szereplő 1979-es Reflex modell aranysárga színben és bézs belsővel bukkan fel, 899 ezer forintos áron. A motor indul, a szintező működik, és csak minimális rozsda található az ajtók alján – ami egy 46 éves autónál szinte csodaszámba megy.

Magyar okmányai rendezettek, így a gyűjtők akár forgalomba is helyezhetik
Kép: hasznaltauto.hu

Fiat(al)nak mondják ezt a megvigyázott példányt

Az 1100D a hatvanas évek olasz mindennapjainak autója volt: egyszerű, megbízható és takarékos. Az 50 lóerős, hátsókerék-hajtású szedán öt személynek kínált helyet, és hosszú évtizedeken át szolgálta a családokat. A hirdetésben szereplő világosszürke példány 1964-ből származik, mindössze 50 ezer kilométerrel, 2,4 millió forintos áron kínálják.

A veterán kategória középkategóriás mezőnyét erősíti ez a kis Fiat 1100D
Kép: hasznaltuto.hu

A francia életérzés bohém darabja a Renault Rodeo 6

Nyitott karosszériájával és egyszerű technikájával főként nyári kiruccanásokra szántak. A citromsárga, vászontetős példány 1974-ből származik, 30 lóerős motorral és négy férőhellyel. 2,5 millió forintos árával inkább különc ritkaság, mint mindennapi használatra szánt veterán. Sokan összetévesztik (ahogy a hírdető is), de a Luis de Funès legendás „Csendőr”-filmjeiben nem ilyen járgányokkal vágták a homokot a tengerparton.

A Renault Rodeo az 1970-es évek második felében a francia Riviéra tipikus nyitott „strandkocsija” volt
Kép:hasznaltauto.hu

A régi Kadett teljesen jól megfér a Ferrarik árnyékában

A hetvenes évek egyik legnépszerűbb családi autója volt az Opel Kadett C, amelyből több mint 1,7 millió darabot gyártottak. A hirdetésben szereplő sárga kombi változat 1977-ben készült, 1,2 literes motorja 54 lóerőt tud. Magyarországi első forgalomba helyezésű, alig 59 ezer kilométerrel és rengeteg gyári tartozékkal kínálják – 3,49 millió forintért. Ez az autó egyszerre nosztalgikus retró és igazi garázskímélt ritkaság.

A háttér ismerős lehet az SBA Car követőinek, remek példányt árulnak veszprémben
Kép: hasznaltauto.hu

A veterán autók világa egyszerre szól a nosztalgiáról, a technikatörténetről és a gyűjtőszenvedélyről. Ahogy láthattuk pár százezer forinttól több millióig terjed az áruk, attól függően, hogy ritkaságról, különc strandkocsiról vagy gondosan megőrzött családi típusról van szó. Veszprémben is akad választék belőlük, így a régi korok szerelmesei helyben találhatják meg következő négykerekű kincsüket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu