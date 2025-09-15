24 perce
Veteráncsodák a pápai Fő téren (galéria)
Egy veteránautós túra keretében különleges négykerekűek érkeztek a pápai Fő térre: a Millers Oils Classic Kupa Bakony Trophy résztvevői tartottak rövid pihenőt a városban. A színes nemzetközi mezőnyben mintegy 80 autó sorakozott fel, köztük 60 klasszikus oldtimer és 20 youngtimer.
A rendezvény nem egy klasszikus értelemben vett verseny, hanem igazi veteránautós túra, amelynek célja a kikapcsolódás és az autózás élménye a hasonló érdeklődésű barátok, klubtársak körében. A sofőrök és navigátoraik a 150–180 kilométeres útvonal során 1/100-as különpróbákat is teljesítenek, vagyis századmásodperces pontossággal kell végrehajtaniuk játékos feladatokat, mindezt természetesen a magyar KRESZ szabályait betartva, hiszen a túra a közutakon zajlik.
A veteránautós túra áprilisban indult
A Millers Oils Classic Kupa 2025-ös évadában négy túra szerepelt: a Húsvét Trophy, a Duna–Ipoly Trophy, a Mátra Trophy és végül a mostani Bakony Trophy, amely a szezon zárófutama volt. A rendezvény hangulatos bakonyi útvonalat kínált, nyolc különpróbával és számos látványos állomással. A mezőny szeptember 13-án Várpalotáról, a Thury-vár előtti térről indult, majd érintette Zircet, Pápát és Ajkát, hogy aztán Tapolcán fusson be a célba, ez volt a 2025-ös veteránautós túra-sorozat záró állomása.
Autós különlegességek a téren
A pápai közönség igazi ritkaságokban gyönyörködhetett. A mezőnyben többek között feltűnt:
• Fiat 500 Abarth
• egy 1972-es BMW 2002 Tii
• Mercedes-Benz A124 Cabrio
• Chamonix Porsche 500 Spyder
• Mini Clubman Estate
• valamint klasszikus sportautók, mint a Lotus Elan és a Porsche 911.
A Fő tér így rövid időre egy élő autótörténeti kiállítássá alakult, ahol a helyiek és a látogatók testközelből csodálhatták meg a különleges járműveket.
Veteráncsodák a pápai Fő térenFotók: Haraszti Gábor/Napló