Klasszikusok és youngtimerek

Veteráncsodák a pápai Fő téren (galéria)

Címkék#Bakony Trophy#veteránautós túra#Pápa#Fő tér

Egy veteránautós túra keretében különleges négykerekűek érkeztek a pápai Fő térre: a Millers Oils Classic Kupa Bakony Trophy résztvevői tartottak rövid pihenőt a városban. A színes nemzetközi mezőnyben mintegy 80 autó sorakozott fel, köztük 60 klasszikus oldtimer és 20 youngtimer.

Haraszti Gábor

A rendezvény nem egy klasszikus értelemben vett verseny, hanem igazi veteránautós túra, amelynek célja a kikapcsolódás és az autózás élménye a hasonló érdeklődésű barátok, klubtársak körében. A sofőrök és navigátoraik a 150–180 kilométeres útvonal során 1/100-as különpróbákat is teljesítenek, vagyis századmásodperces pontossággal kell végrehajtaniuk játékos feladatokat, mindezt természetesen a magyar KRESZ szabályait betartva, hiszen a túra a közutakon zajlik.

Veteránautós túra Pápán – klasszikus oldtimerek és youngtimerek a Fő téren
A veteránautós túra során egy Mercedes kabriót is meg lehetett közelről csodálni
Fotó: Haraszti Gábor

A veteránautós túra áprilisban indult

A Millers Oils Classic Kupa 2025-ös évadában négy túra szerepelt: a Húsvét Trophy, a Duna–Ipoly Trophy, a Mátra Trophy és végül a mostani Bakony Trophy, amely a szezon zárófutama volt. A rendezvény hangulatos bakonyi útvonalat kínált, nyolc különpróbával és számos látványos állomással. A mezőny szeptember 13-án Várpalotáról, a Thury-vár előtti térről indult, majd érintette Zircet, Pápát és Ajkát, hogy aztán Tapolcán fusson be a célba, ez volt a 2025-ös veteránautós túra-sorozat záró állomása.

A túra során a sofőrök és navigátoraik századmásodperces pontossággal hajtották végre a játékos feladatokat.
Fotó: Haraszti Gábor

Autós különlegességek a téren
A pápai közönség igazi ritkaságokban gyönyörködhetett. A mezőnyben többek között feltűnt:
   • Fiat 500 Abarth
   • egy 1972-es BMW 2002 Tii 
   • Mercedes-Benz A124 Cabrio
   • Chamonix Porsche 500 Spyder
   • Mini Clubman Estate
   • valamint klasszikus sportautók, mint a Lotus Elan és a Porsche 911.
A Fő tér így rövid időre egy élő autótörténeti kiállítássá alakult, ahol a helyiek és a látogatók testközelből csodálhatták meg a különleges járműveket.

Veteráncsodák a pápai Fő téren

Fotók: Haraszti Gábor/Napló

 

 

