szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai elismerés

1 órája

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Villa Tolnay Pincészet (+ galéria)

Címkék#Villa Tolnay Pincészet#középbirtok kategória#tradíció

A Balaton-felvidéki borvidék idén ismét bebizonyította, hogy a tradíció és a minőség kéz a kézben jár. A Villa Tolnay Pincészet középbirtok kategóriában elért második helyezése kiemelkedő elismerés a régió és a csapat számára.

Seres Elizabeth

A Csobánc hegyen lévő csobánci Villa Tolnay Pincészet idén a középbirtok kategóriában a második helyet szerezte meg a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázat keretében, ami a régió és a pincészet egész csapatának kiemelkedő elismerést jelent. A díj nemcsak a borok minőségét, hanem a birtok folyamatos fejlődését és a tradíciók ápolását is értékeli, és bizonyítja, hogy a Villa Tolnay komoly helyet foglal el a magyar borászatban.

Nagy László, a Villa Tolnay Pincészet birtokigazgatója
Nagy László, a Villa Tolnay Pincészet birtokigazgatója
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Második helyezett lett a Villa Tolnay

A pincészet története 2004-re nyúlik vissza, amikor a svájci származású Philipp Oser megvásárolta a területet, és lerakta a Villa Tolnay alapjait. Azóta a birtok folyamatosan fejlődik: mára 26,2 hektárnyi szőlőterülettel rendelkeznek, amely a Badacsony délkeleti oldalán található. A birtokhoz tartozik Tolnay Klári művésznő egykori főépülete, ahol vendégházat működtetnek, valamint a pincében hagyományos fahordós borok készülnek. A régi vincellérházban él ma Oser úr feleségével, és a birtokon a család több tagja is jelen van, így a munka és a mindennapok igazán családi vállalkozásként zajlanak.

A Villa Tolnay évek óta híres a szőlőterületek gondos műveléséről, a minőségi borokról és a vendégfogadásról. 2012-ben a pincészet áttért a biogazdálkodásra, minden területet újratelepítettek, és megkapták a vegán és bio minősítést is. Az utóbbi években azonban a szőlőkabóca által terjesztett betegség miatt a birtoknak módosítania kellett stratégiáján: a biogazdálkodás egy részét vissza kellett állítani konvencionális művelésre, hogy hatékonyan védjék a szőlőt, ugyanakkor a természet tisztelete és a fenntartható gazdálkodás továbbra is kiemelt szempont maradt.

A középbirtok kategóriában való indulás komoly kihívást jelentett: a zsűri részletesen értékelte a szőlőterületek állapotát, a pinceműveleteket, a borok minőségét, a turisztikai kínálatot, a vendégházak szolgáltatásait és a fenntarthatóságot. „Az egész folyamat nagyon korrekt volt, a pontozás objektív, és minden részletet figyelembe vettek” – mesélte Nagy László, a pincészet birtokigazgatója, aki elmondása szerint különösen örült annak, hogy a zsűri hosszasan beszélgetett a birtokon, megkóstolta a borokat és alaposan megvizsgálta a környezetet.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Villa Tolnay Pincészet

Fotók: Nagy Lajos

A versenyen elért második hely nemcsak presztízst jelent, hanem konkrét hozadékkal is jár: a pince és a birtok iránti érdeklődés megnőtt, a vendégfogadások, kóstolók és privát programok látogatottsága növekedhet, és a borkedvelők is egyre nagyobb számban fedezik fel a Villa Tolnay kínálatát. „Rengeteg gratulációt kaptunk barátoktól, vendégektől és szakmabeliektől. Ez az eredmény mindannyiunknak szól, akik nap mint nap dolgozunk a birtokon” – tette hozzá Nagy László.

A Villa Tolnay Pincészet példája jól mutatja, hogy a kitartó munka, a családi összefogás és a szakmai alázat hosszú távon sikerre vezethet. A középbirtok kategóriában elért második hely a borászat életében mérföldkő, és biztató jel a jövőre nézve: a pincészet nemcsak a borok minőségében, hanem a turizmusban, a vendégélményben és a fenntartható gazdálkodásban is példát mutat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu