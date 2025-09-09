Fontos mérföldkőhöz érkezett a Villa Tolnay Pincészet (+ galéria)

A Csobánc hegyen lévő csobánci Villa Tolnay Pincészet idén a középbirtok kategóriában a második helyet szerezte meg a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázat keretében, ami a régió és a pincészet egész csapatának kiemelkedő elismerést jelent. A díj nemcsak a borok minőségét, hanem a birtok folyamatos fejlődését és a tradíciók ápolását is értékeli, és bizonyítja, hogy a Villa Tolnay komoly helyet foglal el a magyar borászatban.

Nagy László, a Villa Tolnay Pincészet birtokigazgatója

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A pincészet története 2004-re nyúlik vissza, amikor a svájci származású Philipp Oser megvásárolta a területet, és lerakta a Villa Tolnay alapjait. Azóta a birtok folyamatosan fejlődik: mára 26,2 hektárnyi szőlőterülettel rendelkeznek, amely a Badacsony délkeleti oldalán található. A birtokhoz tartozik Tolnay Klári művésznő egykori főépülete, ahol vendégházat működtetnek, valamint a pincében hagyományos fahordós borok készülnek. A régi vincellérházban él ma Oser úr feleségével, és a birtokon a család több tagja is jelen van, így a munka és a mindennapok igazán családi vállalkozásként zajlanak.

A Villa Tolnay évek óta híres a szőlőterületek gondos műveléséről, a minőségi borokról és a vendégfogadásról. 2012-ben a pincészet áttért a biogazdálkodásra, minden területet újratelepítettek, és megkapták a vegán és bio minősítést is. Az utóbbi években azonban a szőlőkabóca által terjesztett betegség miatt a birtoknak módosítania kellett stratégiáján: a biogazdálkodás egy részét vissza kellett állítani konvencionális művelésre, hogy hatékonyan védjék a szőlőt, ugyanakkor a természet tisztelete és a fenntartható gazdálkodás továbbra is kiemelt szempont maradt.

A középbirtok kategóriában való indulás komoly kihívást jelentett: a zsűri részletesen értékelte a szőlőterületek állapotát, a pinceműveleteket, a borok minőségét, a turisztikai kínálatot, a vendégházak szolgáltatásait és a fenntarthatóságot. „Az egész folyamat nagyon korrekt volt, a pontozás objektív, és minden részletet figyelembe vettek” – mesélte Nagy László, a pincészet birtokigazgatója, aki elmondása szerint különösen örült annak, hogy a zsűri hosszasan beszélgetett a birtokon, megkóstolta a borokat és alaposan megvizsgálta a környezetet.