Aszály

Segített-e az esőzés a Balaton vízszintjén? (videó)

Címkék#vízfelület#tó vízszint#adatok#víz#Balaton#csapadék

Az elmúlt napok esőzései nyomán nőtt a Balaton vízszintje. A víz a mérce szerint újra 72 centiméteres átlagra emelkedett.

Balogh Rebeka

Az elmúlt napok esőzései a Balaton vízszintjét is befolyásolták, ami az északi parton kifejezetten észrevehető. A vízmérce adatai szerint szeptember elején a tó vízszintje 70–73 cm között ingadozott, a legmagasabb szinteket szeptember 1. és 6. között mérték. Az elmúlt napok csapadéka kis mértékben emelte a vízállást, így szeptember 12-ére az átlagos vízszint 72 cm lett – tájékoztatott a vizugy.hu.

A Balaton vízszintje az északi parton az elmúlt napok csapadékos időszaka után. Fotó: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A Balaton vízszintje az északi parton az elmúlt napok csapadékos időszaka után sem ad okot nagy örömre, sok a kiszáradt partszakasz
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A víz szintje és változása

Az előző cikkünkben már megírtuk, hogy a Balaton vízszintje fél méterrel alacsonyabb a szabályozási maximumnál. Bár az esőzések hatására a víz kissé emelkedett, a tó vízszintje jelenleg 71–72 cm, és a víz pótlásához mintegy 170 milliméter csapadékra lenne szükség a teljes vízgyűjtő területen, hogy a tó újra elérje a tavasszal megszokott szintet. Ez az alacsony vízállás már a hajózást és a vízi sportokat is korlátozhatja.

A változás a part menti területeken jól látható, a hullámok és a vízfelület játékossága pedig a látogatók számára különleges látványt nyújt. A mérési adatok alapján a Balaton folyamatosan reagál a helyi csapadék mennyiségére: a hevesebb esőzések után kissé emelkedik, míg szárazabb napokon lassan csökken. Az elmúlt időszak mérési adatai szerint a tó átlagos vízszintje augusztus 29. és szeptember 12. között 70–73 cm között mozgott, így a változás mértéke kismértékű, de folyamatos.

A vízszint alakulása a part menti élővilág és a turizmus szempontjából is fontos: a strandok, kikötők és part menti öblök mind érzékelik a vízszint ingadozását. Az északi part látványos vízfelülete és hullámzása jól tükrözi a tó természetes állapotát és a folyamatos változásokat.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

 

