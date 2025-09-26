1 órája
Lucifer hét nap alatt építette, az ember ötven év alatt elhordta a magyar vulkánt
A Ság-hegyben egyszerre van jelen a bányászat sebhelyes öröksége és a turizmus csalogató ereje. A vulkán izzó múltja mindehhez sajátos hátteret ad, hiszen kevés hely mutatja meg ennyire közvetlenül, hogyan alakítja át az ember a tájat.
A Ság-hegy a Kisalföld peremén, Celldömölk mellett magasodik, és az egyik leglátványosabb tanúja a több millió évvel ezelőtti geológiai működésnek. A bazaltkúp a Pannon-tenger idején alakult ki, majd a kitörések nyomán szilárdult kőzetből mára egy különleges formájú, „koporsó alakú” hegy maradt meg. A környéken túrázva jól kivehetőek a hajdani vulkáni működés mementói: lávafolyások nyomai és a bazaltoszlopok különleges rajzolata alkotja a sebhelyes tájat.
A bányászat ritkította a hegyet, a vulkáni kőzetre a latinok is felfigyeltek
A Ság-hegy bazaltját már a római kori útépítésekhez is felhasználták, de a modern korszak nagy ütemű kitermelése 1911-től indult. A bányászat 1957-ig tartott, és összesen mintegy 17 millió tonna követ termeltek ki a hegyről. Ennek hatására magasságából is veszített: a korábbi ~ 291 méteres hegy kb. 12 métert süllyedt a kitermelés során. A munka során a bazaltsapka teljes vastagságát, akár 90 méternyi kőzetet is elhordtak bizonyos részekről. Így a hegy mai felszíne már erősen átalakult: a terep mentén látványos bányafalak, lépcsőzetes feltárások és meddőhányók tanúskodnak az ember munkájáról.
Kulturális és történelmi érdekességek
Az egyik legismertebb helyi monda szerint a Ság-hegyet az alsósági ördögök építették. A történet így szól: Lucifer, az ördögök vezetője egy tüzes ló hátán száguldott át Kemenesalján. Meglátta a sík vidéket, és kívánta, hogy magasból szemlélhesse azt. Parancsot adott hét ördögének, hogy hordjanak össze sok követ és építsenek egy hegyet. Hetekig dolgoztak – hét nap, hét éjjel – a kőlelet hírmondói szerint. A hetedik nap végén, amikor Lucifer belátta a környéket, belefújt sípjába és kiadta az utasítást: álljanak le. Az ördögök, ahol éppen tartottak a munkában, kiöntötték kötényükből a követ, majd felszaladtak Luciferhez a hegyre.
A hegy tetején 1934-ben avatták fel a trianoni emlékművet, amelyet a második világháború idején részben megrongáltak, de később újjáépítették. A Ság-hegyhez számos irodalmi és történelmi alak is kötődik. A hely szimbolikus jelentősége máig erős, hiszen a hegy egyszerre természeti kincs és nemzeti emlékhely.
Turizmus és tanösvények
Ma a Kemenes Vulkánpark és a Ság-hegyi tanösvények révén a látogatók modern módon fedezhetik fel a vulkáni múltat. A kilátópontok remek fotóhelyszínt kínálnak, tiszta időben a Bakony és a Balaton-felvidék hegyei is látszanak. A geológiai bemutatók mellett szabadtéri rendezvények, túrák és kulturális programok is várják az érdeklődőket.
Miért különleges a Ság-hegy, amiért megéri körbejárni?
Kevés hely van Magyarországon, ahol ilyen közvetlenül látszik a vulkáni működés nyoma — és ahol az ember is ennyire megváltoztatta a formáját. A Ság-hegy egyszerre természeti csoda, ipartörténeti emlék és turisztikai látványosság. A környék tele van kisebb tanúhegyekkel, de egyik sem ötvözi ennyire látványosan a geológiát, a történelmet és a kultúrát. Ezért aki Celldömölk környékén jár, nem hagyhatja ki a hegy megmászását és a kráter felfedezését. A leírtakon kívül megemlíthetjük még mint látnivalókat:
- Kodály Zoltán-emlékhely – a zeneszerző többször járt itt gyűjtőútjai során, ma emlékoszlop őrzi nevét a hegy lábánál.
- Trianoni emlékmű – 1934-ben állították a hegy tetején, a nemzeti emlékezet egyik különleges helyszíne.
- Muzeális bányagépek – a kráter környékén több régi bányászati eszköz maradványa is látható szabadtéri kiállítás formájában.
- Tanösvény és kilátópontok – a kráter peremén vezető útvonalon táblák és panorámapontok mutatják be a vulkán titkait.
- Meddőhányók és kőfejtők – a bányászat melléktermékei ma is a táj részei, különleges formákkal és élőhelyekkel.
Borostyánba zárt pillanatok – A természet saját időgépe a kezünkbenAblak a múltba – a borostyán titka
Ősi titkok nyomában – Fosszíliák a Bakony mélyéről, és a Pannon-tenger hagyatéka