A megcsonkított hegy

1 órája

Lucifer hét nap alatt építette, az ember ötven év alatt elhordta a magyar vulkánt

Címkék#bányászat#Ság-hegy#vulkán#turizmus#ősz#tanúhegyek

A Ság-hegyben egyszerre van jelen a bányászat sebhelyes öröksége és a turizmus csalogató ereje. A vulkán izzó múltja mindehhez sajátos hátteret ad, hiszen kevés hely mutatja meg ennyire közvetlenül, hogyan alakítja át az ember a tájat.

Csizi Péter

A Ság-hegy a Kisalföld peremén, Celldömölk mellett magasodik, és az egyik leglátványosabb tanúja a több millió évvel ezelőtti geológiai működésnek. A bazaltkúp a Pannon-tenger idején alakult ki, majd a kitörések nyomán szilárdult kőzetből mára egy különleges formájú, „koporsó alakú” hegy maradt meg. A környéken túrázva jól kivehetőek a hajdani vulkáni működés mementói: lávafolyások nyomai és a bazaltoszlopok különleges rajzolata alkotja a sebhelyes tájat.

A 20-as években még így festett a vulkáni eredetű Ság-hegy
A 20-as években még így festett a vulkáni eredetű Ság-hegy
Fotó: sag-hegy.hu

A bányászat ritkította a hegyet, a vulkáni kőzetre a latinok is felfigyeltek

A Ság-hegy bazaltját már a római kori útépítésekhez is felhasználták, de a modern korszak nagy ütemű kitermelése 1911-től indult. A bányászat 1957-ig tartott, és összesen mintegy 17 millió tonna követ termeltek ki a hegyről. Ennek hatására magasságából is veszített: a korábbi ~ 291 méteres hegy kb. 12 métert süllyedt a kitermelés során. A munka során a bazaltsapka teljes vastagságát, akár 90 méternyi kőzetet is elhordtak bizonyos részekről. Így a hegy mai felszíne már erősen átalakult: a terep mentén látványos bányafalak, lépcsőzetes feltárások és meddőhányók tanúskodnak az ember munkájáról. 

Kulturális és történelmi érdekességek

Az egyik legismertebb helyi monda szerint a Ság-hegyet az alsósági ördögök építették. A történet így szól: Lucifer, az ördögök vezetője egy tüzes ló hátán száguldott át Kemenesalján. Meglátta a sík vidéket, és kívánta, hogy magasból szemlélhesse azt. Parancsot adott hét ördögének, hogy hordjanak össze sok követ és építsenek egy hegyet. Hetekig dolgoztak – hét nap, hét éjjel – a kőlelet hírmondói szerint. A hetedik nap végén, amikor Lucifer belátta a környéket, belefújt sípjába és kiadta az utasítást: álljanak le. Az ördögök, ahol éppen tartottak a munkában, kiöntötték kötényükből a követ, majd felszaladtak Luciferhez a hegyre.

A hegy tetején 1934-ben avatták fel a trianoni emlékművet, amelyet a második világháború idején részben megrongáltak, de később újjáépítették. A Ság-hegyhez számos irodalmi és történelmi alak is kötődik. A hely szimbolikus jelentősége máig erős, hiszen a hegy egyszerre természeti kincs és nemzeti emlékhely. 

A Kemenes Vulkán Park rusztikus épülete szögletes bazaltkockaként tör fel a sík tájból
Fotó: Pozsonyi Gábor

Turizmus és tanösvények

Ma a Kemenes Vulkánpark és a Ság-hegyi tanösvények révén a látogatók modern módon fedezhetik fel a vulkáni múltat. A kilátópontok remek fotóhelyszínt kínálnak, tiszta időben a Bakony és a Balaton-felvidék hegyei is látszanak. A geológiai bemutatók mellett szabadtéri rendezvények, túrák és kulturális programok is várják az érdeklődőket.

Kiemelt turistacélpont lehet őszre a tanösvény 
Fotó: sokszinuvidek.24.hu

Miért különleges a Ság-hegy, amiért megéri körbejárni?

Kevés hely van Magyarországon, ahol ilyen közvetlenül látszik a vulkáni működés nyoma — és ahol az ember is ennyire megváltoztatta a formáját. A Ság-hegy egyszerre természeti csoda, ipartörténeti emlék és turisztikai látványosság. A környék tele van kisebb tanúhegyekkel, de egyik sem ötvözi ennyire látványosan a geológiát, a történelmet és a kultúrát. Ezért aki Celldömölk környékén jár, nem hagyhatja ki a hegy megmászását és a kráter felfedezését. A leírtakon kívül megemlíthetjük még mint látnivalókat:

  • Kodály Zoltán-emlékhely – a zeneszerző többször járt itt gyűjtőútjai során, ma emlékoszlop őrzi nevét a hegy lábánál.
  • Trianoni emlékmű – 1934-ben állították a hegy tetején, a nemzeti emlékezet egyik különleges helyszíne.
  • Muzeális bányagépek – a kráter környékén több régi bányászati eszköz maradványa is látható szabadtéri kiállítás formájában.
  • Tanösvény és kilátópontok – a kráter peremén vezető útvonalon táblák és panorámapontok mutatják be a vulkán titkait.
  • Meddőhányók és kőfejtők – a bányászat melléktermékei ma is a táj részei, különleges formákkal és élőhelyekkel.
     

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
