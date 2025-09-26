Lucifer hét nap alatt építette, az ember ötven év alatt elhordta a magyar vulkánt

A Ság-hegy a Kisalföld peremén, Celldömölk mellett magasodik, és az egyik leglátványosabb tanúja a több millió évvel ezelőtti geológiai működésnek. A bazaltkúp a Pannon-tenger idején alakult ki, majd a kitörések nyomán szilárdult kőzetből mára egy különleges formájú, „koporsó alakú” hegy maradt meg. A környéken túrázva jól kivehetőek a hajdani vulkáni működés mementói: lávafolyások nyomai és a bazaltoszlopok különleges rajzolata alkotja a sebhelyes tájat.

A 20-as években még így festett a vulkáni eredetű Ság-hegy

Fotó: sag-hegy.hu

A bányászat ritkította a hegyet, a vulkáni kőzetre a latinok is felfigyeltek

A Ság-hegy bazaltját már a római kori útépítésekhez is felhasználták, de a modern korszak nagy ütemű kitermelése 1911-től indult. A bányászat 1957-ig tartott, és összesen mintegy 17 millió tonna követ termeltek ki a hegyről. Ennek hatására magasságából is veszített: a korábbi ~ 291 méteres hegy kb. 12 métert süllyedt a kitermelés során. A munka során a bazaltsapka teljes vastagságát, akár 90 méternyi kőzetet is elhordtak bizonyos részekről. Így a hegy mai felszíne már erősen átalakult: a terep mentén látványos bányafalak, lépcsőzetes feltárások és meddőhányók tanúskodnak az ember munkájáról.

Kulturális és történelmi érdekességek

Az egyik legismertebb helyi monda szerint a Ság-hegyet az alsósági ördögök építették. A történet így szól: Lucifer, az ördögök vezetője egy tüzes ló hátán száguldott át Kemenesalján. Meglátta a sík vidéket, és kívánta, hogy magasból szemlélhesse azt. Parancsot adott hét ördögének, hogy hordjanak össze sok követ és építsenek egy hegyet. Hetekig dolgoztak – hét nap, hét éjjel – a kőlelet hírmondói szerint. A hetedik nap végén, amikor Lucifer belátta a környéket, belefújt sípjába és kiadta az utasítást: álljanak le. Az ördögök, ahol éppen tartottak a munkában, kiöntötték kötényükből a követ, majd felszaladtak Luciferhez a hegyre.

A hegy tetején 1934-ben avatták fel a trianoni emlékművet, amelyet a második világháború idején részben megrongáltak, de később újjáépítették. A Ság-hegyhez számos irodalmi és történelmi alak is kötődik. A hely szimbolikus jelentősége máig erős, hiszen a hegy egyszerre természeti kincs és nemzeti emlékhely.